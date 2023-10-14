7 лучших упражнений для растяжки мышц: идеальная растяжка после тренировки

Тренер показала, как правильно растягиваться после того, как вы сделали упражнения. Такой комплекс упражнений также можно выполнять как простую зарядку.

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Анита Луценко показала идеальную растяжку после тренировки/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

После выполнения физических упражнений нужно сделать упражнения на растяжение мышц ног, рук, спины и других частей тела. Это станет идеальным завершением тренировки, и ваше тело за это вас только поблагодарит.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшие упражнения на растяжку . В то же время она уточнила, что их можно выполнять также и как простую зарядку для всего тела.

"Растяжка – это очень важный элемент тренировки. Она может быть финальным этапом спорта, а может – коротенькой зарядкой. Если мало времени на полноценный комплекс упражнений, то "хоть что-то" – всегда лучше", – отметила тренер.

Такой комплекс можно выполнять и как упражнения на растяжку для начинающих, и как упражнения для более опытных людей, которые длительное время занимаются физическим усовершенствованием своего тела.

"Растяжка тела в конце тренировки, когда ваши мышцы разогреты, помогает увеличить диапазон движений в любом суставе. Также это нужно для избежания травм. Это точка после любой интенсивной тренировки, растяжка имеет релаксирующий эффект – она настраивает тело до окончания хардкора. Расслабляющий эффект растяжки распространяется не только на тело, но и на психику человека, поэтому во время правильной растяжки мы заботимся не только о мышцах, но и о мозге", – сказала Анита Луценко.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала, как пройти 5000 шагов дома за 18 минут. Эта интенсивная тренировка для похудения не требует много времени, зато дает превосходный результат.

Также ранее Анита Луценко рассказала, как убрать живот и бока за 7 минут в день. Тренер показала идеальную тренировку на пресс с подушкой.

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