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7 упражнений на 7 минут: идеальный способ, как убрать складки на спине

Алёна Воронина
15 октября 2023, 13:05 обновлено 15 октября, 13:05
Тренер показала, как убрать жир на спине, тратя на это немного усилий и свободного времени.
Упражнения для спины, Анита Луценко
Анита Луценко показала, как убрать складки на спине/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Если беспокоят жировые складки на спине и есть желание от них избавиться, достаточно будет регулярно выполнять несложный комплекс упражнений. Фитнес-тренер Анита Луценко показала упражнения от валиков на спине, на которые достаточно будет тратить всего по 7 минут в день.

Нужно регулярно выполнять эти 7 простых упражнений, чтобы уже очень скоро заметить существенный результат.

Тренер объяснила, что такая проблема встречается часто, но правильное питание и соответствующие тренировки помогут избавиться от жировых валиков на спине.

"Беспокоят складки на спине? Жировые валики на спине – популярная проблема у женщин, но я знаю, как приручить эти "пухлики". Правильное питание и тренировки с акцентом на эту зону дадут фантастический результат", – отметила Анита Луценко.

Фитнес-тренер рекомендует выполнять эту зарядку минимум трижды в неделю, но лучше через день.

"Лучше всего сочетать эту тренировку с разминкой и растяжкой. Сбалансированное питание всегда ускоряет похудение. Превосходная формула для быстрого результата: сбалансированное меню + регулярная зарядка. Не говорите, что не получится, просто делайте! Уже через месяц вы увидите совсем другое отражение в зеркале. Когда тело изменится, не останавливайся на достижениях. Работа над собой – это не марафон, это образ жизни, который должен стать привычкой", – подчеркнула тренер.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала идеальную короткую тренировку для похудения – упражнения по 8 минут в день. Также эти упражнения можно выполнять просто как утреннюю зарядку.

Также ранее Анита Луценко показала, как пройти 5000 шагов дома за 18 минут. Эта интенсивная тренировка для похудения не требует много времени, зато дает превосходный результат.

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