Самый модный маникюр 2024 года: нашумевшие тренды, которые захочется повторить

Маникюр давно превратился в настоящее искусство и способ подчеркнуть свою индивидуальность. Главред узнал, какие тренды маникюра актуальны в 2024 году.

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Трендовый маникюр 2024 года / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/be_more.ua, instagram.com/nails_nadia.s

Маникюр - это не просто эстетика, это и способ самовыражения. Он может подчеркнуть ваш стиль, добавить образу элегантности или же сделать его более смелым.

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Какие ногти выглядят дорого

Дорогой маникюр - это не про сложные дизайны и обильные стразы. На самом деле, самое дорогое - это простота и элегантность. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать свои ногти дорогими на вид:

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Форма: Выбирайте аккуратную форму ногтей, которая подходит вашей форме пальцев. Самыми популярными формами в 2024 году являются миндалевидная, квадратная и овальная.

Выбирайте аккуратную форму ногтей, которая подходит вашей форме пальцев. Самыми популярными формами в 2024 году являются миндалевидная, квадратная и овальная. Длина: Не стоит наращивать слишком длинные ногти. Достаточно, чтобы они немного выступали за кончики пальцев.

Не стоит наращивать слишком длинные ногти. Достаточно, чтобы они немного выступали за кончики пальцев. Покрытие: Используйте качественные гель-лаки или лаки для ногтей. Избегайте тусклых цветов и дешевых блесток.

Используйте качественные гель-лаки или лаки для ногтей. Избегайте тусклых цветов и дешевых блесток. Дизайн: Если вы хотите сделать дизайн, выбирайте простые и элегантные варианты. Например, френч или геометрические узоры.

Если вы хотите сделать дизайн, выбирайте простые и элегантные варианты. Например, френч или геометрические узоры. Уход: Регулярно делайте маникюр и ухаживайте за кутикулой. Ваши руки должны быть увлажненными и опрятными.

Какой цвет гель лака модный в 2024 году

Мода на маникюр постоянно меняется, появляются новые тренды и цвета. Некоторые из самых актуальных идей для маникюра, которые будут популярны в течение 2024 года.

1. Нежный голубой. Этот пастельный оттенок снова завоевывает сердца модниц. Он дарит ощущение спокойствия и нежности. Легко вписывается в любую эстетику, придавая образу легкости и свежести.

Фото: instagram.com/nails_nadia.s

2. Желтый, подобный оттенку масла. Этот нежный цвет становится одним из самых популярных летом. Он гармонично сочетается с нейтральными оттенками, придавая образу свежести. Является отличной альтернативой классическим нюдовым тонам, нежно-розовым оттенкам или белому.

Фото: instagram.com/nails_nadia.s

3. Нежный розовый - безупречный выбор для любого сезона. Символизирует обновление и пробуждение.

Фото: instagram.com/nails_nadia.s

4. Классический красный. Ярко-красный гель-лак никогда не выходит из моды. Остается непревзойденным хитом в 2024 году.

Фото: instagram.com/nails_nadia.s

5. Черный маникюр. Черные ногти снова в тренде! Можно поиграть с абстрактным нейл-артом или черным френчем.

Фото: nails_nadia.s

6. "Блеск для губ" Простой и изысканный тренд маникюра. Сочетает нюдовый гель-лак с верхним покрытием с эффектом блеска.

Фото: instagram.com/be_more.ua

7. Мятный маникюр. Вдохновляет образом цветущего леса и прохладой свежей травы. Прекрасно сочетается с пастельными, оранжевыми, персиковыми и фиолетовыми оттенками.

Фото: instagram.com/be_more.ua

Какой цвет лака для ногтей всегда в моде

Есть несколько цветов лака для ногтей, которые всегда будут в моде. Красный лак для ногтей - это классика, которая никогда не выйдет из моды. Он делает руки более женственными и сексуальными.

Французский маникюр - это всегда элегантно и стильно. Он подходит для любого события и любого образа.

Нюдовые цвета лака для ногтей - это универсальный вариант, который подходит для любой одежды и макияжа. При выборе цвета лака для ногтей важно учитывать не только модные тенденции, но и ваш личный стиль и предпочтения.

Какой маникюр вышел из моды

Слишком длинные и острые ногти - не только не практичны, но и могут быть опасными.

Сложные дизайны с объемными элементами. Такие ногти выглядят неаккуратно и старомодно.

Яркие неоновые цвета. Они могут визуально укорачивать пальцы и выглядеть вульгарно.

Чрезмерно блестящий маникюр. Слишком много блесток на ногтях выглядит дешево.

Трендовые техники в маникюре 2024

Cloudy Micro French - это обновленная версия классического френча, которая сочетает в себе элегантность и легкость. Этот маникюр идеально подходит для тех, кто ищет что-то более изысканное, чем традиционный френч, но все же хочет сохранить классический стиль, пишет Journal.maudau.

В отличие от четкой линии френча, облачный микрофренч имеет размытые края, что создает эффект легкости и воздушности. Этот маникюр выглядит максимально естественно, как будто ваши ногти просто покрыты прозрачным лаком.

Благодаря сложной технике исполнения и использованию приглушенных цветов, облачный микрофренч выглядит очень элегантно и изысканно. Этот маникюр подходит для любого события и любого образа.

Nude nails - это маникюр, который подчеркивает красоту натуральных ногтей. Он может быть с прозрачным покрытием, "телесного" цвета или без покрытия вообще.

Во время войны важно иметь удобный и практичный маникюр. Nude nails не требуют много времени и затрат на салонные услуги. Нюдовые ногти выглядят элегантно и опрятно, подходят к любому образу и одежде.

Фото: instagram.com/be_more.ua

Корейский маникюр - это взрыв красок, текстур и объемов. Отходит от нюдовых тонов, делая акцент на смелых, абстрактных и объемных дизайнах.

Фото: іnstagram.com/nails_nadia.s

Напоминает "пластилин", наклеенный ребенком на ногти. Фишка стиля - нарочитая неидеальность, "наивный хаос". Мастера используют не только цвета, но и текстуры, рельефы и объемы.

Ghetto Nails - это тренд на длинные ногти с гротескным декором, стразами, камнями и другими элементами. Ногти обычно очень длинные, иногда даже XXL размера.

Используется много блесток, стразов, камней, перьев, наклеек и тому подобное. Цвета обычно насыщенные и контрастные.

История тренда Ghetto Nails Такой маникюр популярен среди бьюти-блогеров в TikTok. Этот тренд зародился в бедных районах США среди темнокожих девушек. Он стал способом самовыражения и протеста против социального неравенства. В салонах в соответствующих дистриктах Нью-Йорка или Парижа уже несколько десятилетий в витринах выставлены фотографии акриловых ногтей XXL длины, украшенных блестящими стразами, которые переливаются всеми цветами радуги.

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