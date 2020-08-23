Актуальный маникюр на 1 сентября: маникюр на короткие ногти и френч - фото

1 сентября – хотите вы того, или нет – навсегда в нашей памяти останется днем, когда все начинается с чистого листа. Не важно, вы сегодня учитесь в школе, водите туда свое чадо или сами учите детей – но первый день осени – особенный. Наверное, многие помнят, что 1 сентября мы шли в школу в новых вещах – с надеждой, что все теперь будет иначе.

Этот день окутан духом волшебства, когда даже воздух пропитан мечтами и переменами. Правда, в последние годы в многих школах уже не проводят классические линейки, день не считается особенным – обычное начало нового учебного года.

1 сентября 2020 года вообще под вопросом – из-за пандемии коронавируса всевозможные массовые торжества отменены. Тем не менее, школа начинается, и есть повод удивить подруг или коллег по цеху потрясающим маникюром – осень точно заслуживает того, чтобы ее встретили в лучшем виде, с хорошим настроением, а красивые ногти в этом помогут.

Мы подготовили для вас самые модные варианты дизайна ногтей на 1 сентября – отметим, это актуальный маникюр 2020, который отвечает современным тенденциям. В нашей фотогалерее вы найдете свежие образцы маникюра на сентябрь 2020, которые наполнят вас вдохновением и подарят отличное настроение.

Маникюр осень 2020 тренды – на какой лак обратить внимание

Даже если у вас есть свой любимый и гарантированно удачный лак для ногтей, советуем выбрать более актуальный цвет, ведь не важно, какой дизайн ногтей у вас будет, но если оттенок "старомодный" - то и вы будете выглядеть так же. Это всего лишь ногти, поэтому смело позвольте себе новый оттенок на ногтях.

Несмотря на то, что мы стоим на пороге осени, в тренде все еще яркие цвета. Особенного внимания заслуживает оранжевый лак, чем-то напоминающий тыкву.

Самым "дорогим" цветом осени будет александрит, поэтому можете ориентироваться на лак, который переливается, словно драгоценный камень.

Для тех, кто любит темный маникюр – в тренде лак, сотканный из красок, которые можно увидеть в стакане мерло.

Нюдовые лаки все на вершине модного олимпа – это отличная база для красивого делового маникюра, а также маникюра для школы.

Одним из трендовых оттенков осени будет синий, поэтому смело можете таким лаком пополнить свою коллекцию. Если у вас короткие ногти, то даже дома с помощью такого лака можете создать лаконичный, но в то же время эффектный маникюр.

Читайте такжеБлант лоб и пикси – самые модные женские стрижки на осень 2020: фотоИзумрудно-зеленый цвет добавит жизни в немного тусклую осеннюю гамму, которая совершенно естественно окружает нас. Этот цвет настолько самодостаточный, что украшать такие ногти больше ничем не нужно.

Маникюр на 1 сентября / Instagram

Осень у многих ассоциируется с коричневым, поэтому все оттенки этого теплого цвета можете взять на вооружение и создавать модный школьный маникюр.

Цвет фуксия продолжает покорять нас – но если летом в трендах был насыщенный цвет, то осенью это переходной оттенок фуксии. Такой лак станет основой любого нежного маникюра.

Классический красный практически всегда актуален, но если хотите действительно модный оттенок красного, то ищите его металлическую версию.

Модный маникюр на 1 сентября – варианты дизайна

Французский маникюр

Если ногти для вас – не открытая книга, которую вы хотите дать прочитать другим – то есть, если вы ничего особенного сказать своими ногтями не хотите, тогда сделайте модный французский маникюр. Обратите внимание на то, что полоска у края ногтя должна быть тонкой – это тренд года. А цвет полоски – это уже зависит от вас, но цветной френч все еще актуален. Дополнительно украшать такие ногти ничем не нужно.

Маникюр на 1 сентября / Instagram

Абстракция на ногтях

Маникюр в школу не должен быть слишком вызывающим, поэтому одним из лучших вариантов дизайна ногтей станет абстракция. Если в прошлом году модно было рисовать одну точку по центру ногтя, то сейчас в тренде мелкие точки, которые кто-то рассыпал на ногтях. Привлекут внимание, но ни в коем случае не будут выглядеть дико – всевозможные абстрактные линии, в том числе и цветные.

Если у вас есть характер, и вы хотите показать, что для вас важны границы и правила, тогда украшайте свои ногти аккуратными геометрическими линиями и фигурами – поверьте, такие ногти сразу добавят вашему образу неповторимого шарма. Кроме того, это очень стильный маникюр в школу, и 1 сентября с такими ногтями будете выглядеть неотразимо.

Однотонный маникюр на короткие ногти

Длинные ногти понемногу уходят в прошлое – многие современные девушки и женщины считают его слишком кричащим и непрактичным, поэтому короткие ногти в тренде. Тем более, что в условиях пандемии многие научились делать маникюр дома самостоятельно. Так вот, украшать короткие ногти какими-то рисунками не стоит – тут главное выбрать модный оттенок лака и аккуратно ним покрыть ногти. Хотя, если есть особое желание, можете на один-два ноготка добавить абстрактные линии.