"Проводится ротация": эксперт рассказал о подготовке оккупантов к "наступлению" из Беларуси

Сергей Грабский убежден, что враг пытается сделать все, чтобы не дать переместить ВСУ в более горячие точки на фронте.

Угрозы наступления со стороны Беларуси нет / Коллаж фото скриншот из видео, Facebook/GpkGovBY

Россия пытается сделать видимость того, что оккупанты якобы готовятся к новому массированному наступлению со стороны Беларуси. Однако сейчас РФ не способна накопить достаточно ресурсов для этого. Но со стороны Беларуси возможны провокации. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский, сообщает ТСН.

"Генерал Наев действительно сказал, что проводится ротация и мы видим, что противник перемещает свои подразделения на восточный фронт или на юго-восток, которые закончили подготовку на полигонах в Беларуси, а их заменяют другие подразделения РФ, прибывающие на обучение в Беларусь, это для нас так же хорошо, потому что мы видим, что Россия физически не способна на сегодняшний день накопить достаточное количество ресурсов для того, чтобы угрожать какими-то действительно широкомасштабными действиями с территории Беларуси", — сказал Грабский.

Враг всеми силами пытается удержать украинских военных на северной границе страны, чтобы они не были переброшены на более горячие участки фронта.

видео дня

"Беларусь как оккупированная территория имеет вид удачного полигона для апробации определенных шагов. Ситуация с манекеном Валерой и плакатами — это так же тактический уровень противодействия уже на местах", — добавил эксперт.

Он убежден, что наступления со стороны Беларуси не будет, так как даже у Лукашенко нет сил для того, чтобы изменить ситуацию на фронте. Белорусская армия не имеет опыта ведения боевых действий, а других ресурсов и потенциала у них нет. Единственным, что может стать признаком подготовки врага к наступлению, будет возможное перемещение большого количества россиян.

"Россия просто физически не может сосредоточить достаточное количество войск для того, чтобы создать угрозу на белорусском направлении. Кроме того, надо отдавать себе отчет в следующем: в отличие от российского общества белорусское не так позитивно воспринимает идею войны против Украины, как того хотели россияне", — добавил он.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что Беларусь пытается уйти от принуждения агрессора России напрямую вступить в войну против Украины.

Однако если Лукашенко отдаст такой приказ, белорусские военные вынуждены будут его выполнять. По данным военной разведки, в ближайшее время нет угрозы нападения российских оккупантов с территории белорусского государства.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев недавно говорил, что на территории Беларуси не собрано достаточно сил оккупантов для наземного наступления на Украину. Однако впоследствии все зависит от того, какие ресурсы и намерения будут у противника на данном направлении.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что вступление Беларуси напрямую в войну России против Украины является маловероятным сценарием. По его словам, Лукашенко максимально ослабил свои войска, когда отдал российским оккупантам боеприпасы и военную технику.

Другие новости: