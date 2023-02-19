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Все может резко изменится: в ВСУ заявили о готовности к возможному наступлению из Беларуси

19 февраля 2023, 13:27
Наев подчеркнул, что украинские войска существенно укрепили оборонительные позиции на севере страны.
Война в Украине, Сергей Наев
Сергей Наев / скриншот, facebook.com/GeneralStaff.ua

На территории Беларуси на сегодняшний день нет достаточных сил для сухопутного наступления на Украину.

Как говорит командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, при этом ситуация может измениться в будущем в зависимости от намерений врага.

По его словам, уровень военной угрозы на северных границах Украины напрямую зависит от сил противника, которые располагаются на территории Беларуси.

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"Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом сил, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Этих сил недостаточно для сухопутного наступления на данное время. Но то, что может случиться в будущем, зависит от намерений противника", – сказал Наев.

Украина укрепила оборонительные позиции

Наев подчеркнул, что украинские войска существенно укрепили оборонительные позиции на севере страны. За последнее время было значительно увеличено количество минно-взрывных заграждений.

Также руководство приграничных областей предоставляет силы для улучшения оборонных способностей Украины и защиты от потенциального наступления агрессора.

"Нам удалось значительно укрепить северную границу. В частности, мы создали систему инженерных заграждений, минно-взрывных заграждений. В десятки раз увеличили насыщенность минно-взрывными заграждениями государственной границы. Создали систему оборонных рубежей и позиций. Очень качественно работают главы военных администраций, которые предоставляют силы для улучшения оборонных способностей и на границе, и в глубине территорий приграничных областей", – объяснил генерал.

Угрозы Лукашенко

Так называемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко ранее разразился угрозой воевать против Украины. По словам Лукашенко, Минск будет готов воевать против Киева вместе с российскими оккупантами только в том случае, "если хоть один солдат придет на территорию Беларуси".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что директор РФ Путин снова заставляет главу Беларуси Лукашенко вступить в прямую войну с Украиной. Лукашенко пытается отказаться. По мнению Данилова, Беларусь – страна, которая уже давно оккупирована агрессором Россией.

Кроме того, Лукашенко успел "наехать" и на ОДКБ – подконтрольную России организацию стран СНГ, которая, впрочем, открыто не поддержала войну против Украины. Лукашенко сказал, что страны, мол "должны определиться" со своей позицией по ситуации с нападением Москвы на украинское государство.

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