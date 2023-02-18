Войска вынужденно выполнят приказ Лукашенко: в ГУР оценили риск нападения Беларуси

Беларусь оказывает поддержку России, однако всеми способами пытается уйти от прямого подключения к войне против Украины, отметили военной разведке.

Путин пытается заставить Лукашенко напрямую вступить в войну против Украины - ГУР / Коллаж сайт Кремля, Минобороны Беларуси

Беларусь пытается уйти от принуждения агрессора России вступить в войну против Украины. Но если самозваный белорусский "президент" Александр Лукашенко даст приказ, военные будут вынуждены его выполнить и присоединиться к российским оккупантам. Однако в ближайшие 2-3 недели нет угрозы реализации такого сценария. Об этом заявил представитель Главного управления Минобороны Андрей Черняк.

Как сообщает пресс-служба ГУР, он рассказал о том, что Москва пытается подключить войска Беларуси к войне против Украины. Однако белорусская армия пытается удержаться от участия в боевых действиях.

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"Мы видим, что Беларусь вроде и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается удержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит", - отметил Черняк.

Впрочем, согласно данным разведчиков, если Лукашенко отдаст приказ присоединиться к российским оккупантам для войны с Украиной, военные вынуждены будут его выполнить. Однако в ближайшие 2-3 недели Украине вряд ли угрожает реализация вторжения из Беларуси.

"По оценкам военной разведки Украины, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину. Однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян не существует", - подчеркнул Андрей Черняк.

Угрозы Лукашенко в адрес Украины

Так называемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко ранее разразился угрозой воевать против Украины. По словам Лукашенко, Минск будет готов воевать против Киева вместе с российскими оккупантами только в том случае, "если хоть один солдат придет на территорию Беларуси".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что директор РФ Путин снова заставляет главу Беларуси Лукашенко вступить в прямую войну с Украиной. Лукашенко пытается отказаться. По мнению Данилова, Беларусь – страна, которая уже давно оккупирована агрессором Россией.

Кроме того, Лукашенко успел "наехать" и на ОДКБ – подконтрольную России организацию стран СНГ, которая, впрочем, открыто не поддержала войну против Украины. Лукашенко сказал, что страны, мол "должны определиться" со своей позицией по ситуации с нападением Москвы на украинское государство.

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Наступление России: