"Украинцы Валеру повесили": в Беларуси пограничники устроили истерику из-за "российского оккупанта"

Белорус жалуется, что якобы бойцы ГПСУ пытаются запугать их угрозами и агрессивными действиями.

Граница с Беларусью / скриншот

Пограничники в Беларуси перепугались украинских коллег. Они заявили, что украинские пограничники вывесили манекен, чтобы запугать их.

Государственная пограничная служба в Telegram опубликовала видео, там белорусский пограничник на заставе "Глушковичи" Гомельского района на границе с Житомирской областью жалуется на украинских коллег.

Ролик сняли пропагандисты государственного телеканала Беларуси "ОНТ".

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"Установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого украинские пограничники назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все с целью какого-то запугивания и психологического давления на военнослужащих, охраняющих государственную границу нашей страны", - сказал белорус.

Вот только украинские пограничники высмеяли белорусских военных, испугавшихся манекена.

"Мы не пугаем, мы намекаем", - отметили бойцы пограничной службы.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что Беларусь пытается уйти от принуждения агрессора России напрямую вступить в войну против Украины.

Однако если Лукашенко отдаст такой приказ, белорусские военные вынуждены будут его выполнять. По данным военной разведки, в ближайшее время нет угрозы нападения российских оккупантов с территории белорусского государства.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев недавно говорил, что на территории Беларуси не собрано достаточно сил оккупантов для наземного наступления на Украину. Однако впоследствии все зависит от того, какие ресурсы и намерения будут у противника на данном направлении.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что вступление Беларуси напрямую в войну России против Украины является маловероятным сценарием. По его словам, Лукашенко максимально ослабил свои войска, когда отдал российским оккупантам боеприпасы и военную технику.

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