Угроза для Украины: в Беларусь стянули новые российские войска и эшелоны с техникой

По данным мониторинговой группы, в Осиповичи прибыли 18 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б".

Боевая машина пехоты, Беларусь / Минобороны Беларуси, ua.depositphotos.com

Россия отправила в Беларусь новую партию военной техники и подразделения своих войск.

Как сообщает мониторинговая группа "Білорускі Гаюн" в Telegram, вероятнее, РФ проводит ротацию.

Так, вчера, 7 марта, на железнодорожный вокзал Осиповичи-1 (Могилевская область Беларуси) прибыли два эшелона с техникой и живой силой из РФ. Первый был отправлен 6 марта со станции Бекасово-Сортировочная (Московская область). В нем находилось 47 вагонов, из них:

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5 пассажирских вагонов (с личным составом - около 250 человек);

3 крытых вагона (со снаряжением);

39 вагонов-платформ (с военной техникой).

По данным мониторинговой группы, в Осиповичи прибыли 18 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б".

Второй эшелон был отправлен со станции Вязьма (Смоленская область). В нем было 49 вагонов, из которых:

4 пассажирских вагона (с личным составом - около 200 человек);

5 крытых вагонов (со снаряжением);

40 вагонов-платформ (с колесной и гусеничной военной техникой).

"На замену им в Беларусь прибывают новые солдаты РФ, которые, вероятно, также будут дислоцироваться на белорусских полигонах", - говорится в сообщении.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что Беларусь пытается уйти от принуждения агрессора России напрямую вступить в войну против Украины.

Однако если Лукашенко отдаст такой приказ, белорусские военные вынуждены будут его выполнять. По данным военной разведки, в ближайшее время нет угрозы нападения российских оккупантов с территории белорусского государства.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев недавно говорил, что на территории Беларуси не собрано достаточно сил оккупантов для наземного наступления на Украину. Однако впоследствии все зависит от того, какие ресурсы и намерения будут у противника на данном направлении.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что вступление Беларуси напрямую в войну России против Украины является маловероятным сценарием. По его словам, Лукашенко максимально ослабил свои войска, когда отдал российским оккупантам боеприпасы и военную технику.

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