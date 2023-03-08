Угроза для Украины: в Беларусь стянули новые российские войска и эшелоны с техникой

Россия отправила в Беларусь новую партию военной техники и подразделения своих войск.
Как сообщает мониторинговая группа "Білорускі Гаюн" в Telegram, вероятнее, РФ проводит ротацию.
Так, вчера, 7 марта, на железнодорожный вокзал Осиповичи-1 (Могилевская область Беларуси) прибыли два эшелона с техникой и живой силой из РФ. Первый был отправлен 6 марта со станции Бекасово-Сортировочная (Московская область). В нем находилось 47 вагонов, из них:
- 5 пассажирских вагонов (с личным составом - около 250 человек);
- 3 крытых вагона (со снаряжением);
- 39 вагонов-платформ (с военной техникой).
По данным мониторинговой группы, в Осиповичи прибыли 18 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б".
Второй эшелон был отправлен со станции Вязьма (Смоленская область). В нем было 49 вагонов, из которых:
- 4 пассажирских вагона (с личным составом - около 200 человек);
- 5 крытых вагонов (со снаряжением);
- 40 вагонов-платформ (с колесной и гусеничной военной техникой).
"На замену им в Беларусь прибывают новые солдаты РФ, которые, вероятно, также будут дислоцироваться на белорусских полигонах", - говорится в сообщении.
Угроза военного вторжения Беларуси в Украину
В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что Беларусь пытается уйти от принуждения агрессора России напрямую вступить в войну против Украины.
Однако если Лукашенко отдаст такой приказ, белорусские военные вынуждены будут его выполнять. По данным военной разведки, в ближайшее время нет угрозы нападения российских оккупантов с территории белорусского государства.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев недавно говорил, что на территории Беларуси не собрано достаточно сил оккупантов для наземного наступления на Украину. Однако впоследствии все зависит от того, какие ресурсы и намерения будут у противника на данном направлении.
Военный эксперт Олег Жданов полагает, что вступление Беларуси напрямую в войну России против Украины является маловероятным сценарием. По его словам, Лукашенко максимально ослабил свои войска, когда отдал российским оккупантам боеприпасы и военную технику.
Читайте также:
- РФ планирует взять под контроль Беларусь к 2030 году: в Сеть слили план Кремля
- Воздушная тревога по всей Украине: в Беларуси взлетел носитель "Кинжалов", запущены иранские дроны
- Беларусь не вступит в войну, атаки на Киев не будет - Жданов