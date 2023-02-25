Беларусь не вступит в войну, атаки на Киев не будет - Жданов

Александр Лукашенко сделал все, чтобы "разбазарить" боевой потенциал своих вооруженных сил. Так к войне не готовятся, сказал Олег Жданов.

Олег Жданов считает, что вторжение со стороны Беларуси маловероятно / Фото УНИАН, сайт Кремля

Риск того, что Беларусь вступит в войну России против Украины, крайне низок. Белорусский диктатор Александр Лукашенко максимально ослабил вооруженные силы своей страны. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Беларусь в войну не вступит, ведь Лукашенко сделал все, чтобы разбазарить боевой потенциал своих вооруженных сил. Он максимально их ослабил, отдавая российским войскам боеприпасы, технику и вооружения со своих складов, а самое главное – он разрешил российским вербовщикам вымывать мобилизационный ресурс из Беларуси", - сказал он.

По словам Жданова, летом в наем для войны на стороне России в Украине забрали 13 тысяч военнообязанных белорусов, в феврале – еще порядка 10-12 тысяч. Так и вымывается мобилизационный ресурс, отметил он.

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"Получается, белорусская армия находится только в том составе, в котором мы ее видим в повседневной деятельности. Так никто к войне не готовится. Иначе это заранее проигрышная война. Поэтому я и думаю, что Лукашенко сделал все, чтобы его армия не участвовала в этой войне", - сказал Жданов.

Полковник запаса считает, что страна-агрессор РФ не может повторить поход на Киев, как это было ровно год назад. По его словам, Россия сегодня с большим трудом решает одну-единственную задачу – насыщение оккупированных территорий юго-востока Украины военнослужащими, техникой и вооружениями.

"Мы ожидаем, что на конец февраля-начало марта там будет толкаться примерно 400 тысяч военнослужащих российской армии. РФ пытается насытить хотя бы эти территории личным составом, чтобы, если российским генералам удастся убедить Путина, перейти в глухую оборону, можно было попытаться сохранить за собой оккупированные территории", - сказал Жданов.

При этом ни о каком формировании ударной группировки даже численностью в 50-70 тысяч (меньшее число не сможет прорвать государственную границу) на других направлениях не наблюдается и вряд ли это произойдет в будущем.

"Сегодня Россия не в состоянии сформировать ударную группировку, способную прорвать нашу границу на любом другом направлении, кроме линии фронта от Харькова до Херсона", - считает военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, по данным СМИ, в отношениях между двумя диктаторами начался разлад. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отказал во всех просьбах Владимиру Путину и ищет пути, чтобы наладить отношения с Западом.

Напомним, во внутренних документах властей России под названием "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении" говорится о том, что кремлевская верхушка к 2030 году планирует полностью контролировать Беларусь, включая экономический и военный потенциал республики. Москва планирует поглотить Беларусь посредством так называемого "Союзного государства".

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