РФ планирует взять под контроль Беларусь к 2030 году: в Сеть слили план Кремля

Москва планирует поглотить Беларусь посредством так называемого "Союзного государства".

РФ планирует полностью подчинить Беларусь / УНИАН

Кремлевская верхушка к 2030 году планирует полностью контролировать Беларусь, включая экономический и военный потенциал республики.

Об этом идет речь во внутренних документах властей России под названием "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении", которые публикует центр Досье.

При этом Москва планирует поглотить Беларусь посредством так называемого "Союзного государства".

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"До конца 2022 года перед администрацией президента стояла задача убедить беларусское руководство в необходимости работы над СГ", - говорится в материале.

Планы РФ по Беларуси к 2030 году:

адаптировать законодательство Беларуси под российское;

взять под контроль внешнюю политику республики и управлять ей в интересах РФ;

увеличить военное присутствие на территории страны;

подчинить себе информационное пространство республики, наращивая количество российских СМИ.

Кроме того, в планах Кремля обозначено установление верховенства русского языка над белорусским и введение упрощенной процедуры выдачи российских паспортов гражданам Беларуси.

В разработке плана участвовали Генштаб вооруженных сил РФ, сотрудники ГРУ, СВР, ФСБ и отдел администрации президента - управление президента по приграничному сотрудничеству, которое возглавляет Алексей Филатов. Он представлял интересы Кремля в Южной Осетии и Абхазии, а также курировал взаимодействие с боевиками "ДНР" и "ЛНР", добавили журналисты.

Ранее Александр Лукашенко разразился прямой угрозой воевать с Украиной. Он, дескать, готов предпринять такие действия с том случае, если "хотя бы один солдат придет на территорию Беларуси".

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Путин снова заставляет Лукашенко напрямую воевать с Украиной. Сам Лукашенко пытается отказаться. По словам Данилова, республика уже давно оккупирована Россией.

Также Лукашенко "наехал" на пророссийский блок ОДКБ, который прямо не поддержал Россию в войне против Украины. Дескать, страны блока "должны определиться" со своей позицией" и "этого от них потребует время".

Война России против Украины: