Беларусь может напрямую вступить в войну, если Украина разорвет с ней дипотношения – Данилов

Киев не стремится к тому, чтобы Беларусь открыто вступила в войну против Украины на стороне агрессора России, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Лукашенко в Беларуси считает, что он контролирует свои войска - Данилов / Коллаж УНИАН, Минобороны Беларуси

Украина не идет на разрыв дипломатических отношений с Беларусью для того, чтобы Минск открыто не вступил в войну, которую развязала Россия. Киев не заинтересован в участии белорусских военных в боевых действиях и предпринимает меры с целью недопущения такого сценария. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что Киев не разрывает дипломатические отношения с Минском, чтобы республика Беларусь не стала прямым участником войны России против Украины.

"Человек, который на сегодня имеет на территории Беларуси определенные полномочия, он так считает, он контролирует всю ситуацию. Вы хотите, чтобы мы на сегодня провоцировали ситуацию относительно определенных процессов на территории Беларуси? Я так не считаю", - отметил Данилов.

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По словам чиновника, украинское государство прикладывает максимальные усилия, чтобы такого сценария не произошло. На полигонах РБ готовятся российские оккупанты, которых там около 10 тысяч, но войны с белорусскими военными быть не должно.

"Они им предоставляют такую возможность. Но еще раз подчеркну, что у нас никакого желания нет, чтобы Беларусь и беларуское войско вступало совместно с русскими на стороне России", - подчеркнул Алексей Данилов.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что Беларусь пытается уйти от принуждения агрессора России напрямую вступить в войну против Украины.

Однако если Лукашенко отдаст такой приказ, белорусские военные вынуждены будут его выполнять. По данным военной разведки, в ближайшее время нет угрозы нападения российских оккупантов с территории белорусского государства.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев недавно говорил, что на территории Беларуси не собрано достаточно сил оккупантов для наземного наступления на Украину. Однако впоследствии все зависит от того, какие ресурсы и намерения будут у противника на данном направлении.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что вступление Беларуси напрямую в войну России против Украины является маловероятным сценарием. По его словам, Лукашенко максимально ослабил свои войска, когда отдал российским оккупантам боеприпасы и военную технику.

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Наступление России на Украину: