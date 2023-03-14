Муж нес тело погибшей жены на руках: появились подробности гибели молодой защитницы Украины

Татьяна "Мурка" Фесенко погибла 5 марта под Бахмутом. Простились с военной в Гостомеле Киевской области.

От рук оккупантов погибла украинская военная / Фейсбук ее мужа

Под Бахмутом Донецкой области погибла военная Татьяна Фесенко. Ее тело под обстрелами россиян из окопа вынес ее муж.

В окоп, где находилась военнослужащая, попал снаряд. В это время ее муж получил контузию, однако дополз до любимой и 2,5 км нес ее вместе с кумовьями в пункт эвакуации, пишет Big Kyiv.

Татьяна добровольно воевала в разведывательном батальоне бок о бок со своим мужем. Ей было 30 лет. В 2014 году военная познакомилась с будущим мужем, однако вскоре Владимир ушел на фронт добровольцем. После возвращения из АТО они поженились, у них родилась дочь. Жили они в Мостищах Киевской области, а три года назад переехали в столицу.

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Пошли на фронт в первый день войны

В первый день нападения России, 24 февраля, Татьяна и ее муж отправили свою дочь с родным им человеком за границу и дали ей нотариальную доверенность на случай того, если оба погибнут, чтобы она могла законно удочерить их 8-летнюю дочь.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупьянец. Парень героически защищал нашу страну от российского нашествия на Бахмутском направлении.

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