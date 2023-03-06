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"Я потерял свою красавицу": оккупанты убили молодую защитницу Украины

6 марта 2023, 09:24
Муж погибшей героини Владимир Фесенко опубликовал в соцсетях душераздирающее фото.
Погибшая военная
Погибшая военная / Фейсбук ее мужа

На фронте погибла военная Татьяна Фесенко с позывным "Мурка". Она служила вместе со своим мужем Владимиром. Без матери осталась их общая дочь.

О гибели защитницы Украины сообщила на своей странице в Facebook волонтер Юлия Кухова.

"Боль невыносимая. Вечная память, Танюшечка... Моя Мурка. Вечная память. Не прощу и не забуду", – написала она.

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Погибшая военная
Погибшая военная / facebook.com/julia.kuhova

Муж погибшей героини Владимир Фесенко на своей странице в Facebook опубликовал фото с женой, сделанное в день их свадьбы.

"Сегодня я потерял свою красавицу, лучшую в мире жену и мать нашей дочери. Она стала ангелом, который будет смотреть на меня и нашу дочь и всегда будет рядом в наших сердечках. Я обязательно встречусь с тобой, моя любимая Мурочка", – написал военный.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области состоялись похороны 41-летнего военного Сергея Гончарука, который погиб 19 января возле села Клещиевка на Бахмутском направлении. Сергей выполнял боевое задание, когда попал под минометный огонь. В его родном поселке остались мать, отчим и жена, на которой он женился за три месяца до гибели.

Напомним, на Луганщине погиб 20-летний нацгвардеец Богдан Вакив из Прикарпатья, который вернулся на фронт после тяжелого ранения. Богдан Ваков родом из села Раков Брошнев-Осадской общины, а защищать Украину от российских оккупантов он пошел добровольцем.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
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