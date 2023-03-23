Почти год считался пропавшим без вести: в Буче попрощались с 30-летним воином, погибшим на Херсонщине

Командир взвода спецназначения исчез 12 июля, после этого родные не знали, что с ним произошло.

В Буче попрощались с 30-летним воином, погибшим на Херсонщине / Бучанский городской совет, скриншот

В городе Буча в Киевской области простились с 30-летним военнослужащим Александром Пилипцем, погибшим во время тяжелых боев с российскими оккупантами вблизи села Белогорка Херсонской области.

Как сообщает Бучанский городской совет, старший лейтенант, командир взвода спецназначения исчез 12 июля, после этого родные не знали, что с ним произошло. Только 16 марта тело защитника опознали в одном из бюро судмедэкспертизы Николаевщины.

Тело военного передали к родным в Бучу 23 марта. В последний путь Александра провели семья, друзья и соседи возле его дома.

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"Сегодня его доставили к родным – в Бучу. Здесь Александр наконец обретет покой. А родные смогут оплакать потерю и проведывать его. Выражаем соболезнования отцу погибшего Сергею Ивановичу, его брату Павлу, родным и друзьям", - говорится в сообщении.

Бучанская громада прощалась с героем, который до последнего вздоха боролся за Украину, на коленях. Похоронили воина на кладбище в Ирпене.

Как сообщал Главред, в тяжелых боях в Донецкой области погиб 22-летний пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган. Жизнь защитника оборвалась в результате артиллерийского обстрела в населенном пункте Серебрянка Бахмутского района.

Также сообщалось, что российские оккупанты убили украинского командира Антона Зайца. Боец с позывным "Чехов" защищал Украину с 2014 года. Он воевал на Донбассе и в Херсонской области. Военный был родом из Кременчуга и погиб 18 марта под Бахмутом.

Кроме того, в Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным "Черепаха" почти год воевал за Украину в составе "иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. У погибшего героя дома осталась его 12-летняя дочь.

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