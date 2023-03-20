На Черниговщине от взрыва снаряда погибли четверо бойцов ВСУ: в ГБР озвучили детали

В ГБР заявили, что трагедия в учебном центре ВСУ в Черниговской области произошла из-за детонации снаряда. В результате взрыва погибли четыре солдата.

Четверо бойцов погибли от взрыва в учебном центре ВСУ / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

В учебном центре ВСУ в Черниговской области из-за детонации снаряда произошла трагедия − результате взрыва погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщается на официальном канале Государственного бюро расследований в Telegram.

По данным следствия, в минувшую суботу, 18 марта, в воинской части проводились штатные стрельбы. Во время процесса внезапно сдетонировал снаряд, в результате чего погибли четверо солдат.

Тела военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения экспертных процедур. Сотрудники ГБР возбудило уголовное дело по статье 414 УК Украины ("Нарушение правил обращения с оружием").

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