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"Украина будет в НАТО после войны": Столтенберг рассказал о перспективах членства Украины в Альянсе

4 апреля 2023, 23:08
Генсек НАТО отметил, что со своей стороны Альянс продолжит максимально поддерживать Украину, которая отчаянно борется с оккупантами за свою независимость.
'Украина будет в НАТО после войны': Столтенберг рассказал о перспективах членства Украины в Альянсе
Столтенберг рассказал о перспективах членства Украины в НАТО / коллаж фото УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после окончания войны со страной-агрессором Россией состоится обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО.

Как отметил Столтенберг во время саммита в Брюсселе, Украина способна соответствовать всем стандартам Альянса при условии, что полностью восстановит свой суверенитет.

"Украина станет членом Альянса. Но мы осознаем, что сначала нужно обеспечить победу Украины, а потом уже давать обещание", - подчеркнул он.

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Генсек НАТО отметил, что со своей стороны Альянс продолжит максимально поддерживать Украину, которая отчаянно борется с российскими захватчиками за свою независимость. Именно такие действия можно толковать исключительно как ускорение процесса присоединения нашей страны к Североатлантическому Блоку.

"Наши партнеры и члены Альянса предоставляют беспрецедентный уровень поддержки. Мы все это будем продолжать делать в дальнейшем. Мы находимся в постоянном контакте с Украиной, предоставляем обучение для личного состава, также дополнительную поддержку, чтобы сделать все необходимое для победы Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Украина и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе. Столтенберг выразил надежду, что президент Украины сможет присутствовать на саммите НАТО лично.

Также генсек заявил, что страны-участники НАТО готовы предоставить Украине больше единиц систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов. Поддержка ВСУ направлена, в том числе, и на усиление обороноспособности государств Альянса. Союзники будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Также ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы НАТО собирается направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией. Такой шаг призван помешать РФ расширить свою войну за пределы Украины.

Первый эшелон, который может состоять из около 100 тысяч солдат, готовых к выдвижению к границе в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. Он также может включать многонациональные боевые группы, которые Альянс уже создал на восточном фланге.

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