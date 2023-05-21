"Утонченный эстет, резчик по дереву и охотник": Пригожин потроллил именинника Шойгу

Пригожин унизительно отметил, что карьера Шойгу впечатляет, поскольку он прошел путь от электрика и строителя до должности министра.

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Пригожин иронично поздравил Шойгу с днем рождения / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин издевательски поздравил с днем рождения министра обороны страны-агрессора России Сергея Шойгу. Поздравление опубликовала пресс-служба компании "Конкорд", которая принадлежит главарю вагнеровцев.

Так, в своем поздравлении Пригожин обратил внимание на различные должности и регалии, связанные с Сергеем Шойгу, однако намеренно не упомянул о его военной карьере. Главарь "вагнеровцев" в тексте своего письма подчеркнуто назвал Шойгу президентом русского географического общества и кавалером Мальтийского ордена.

Пригожин отметил, что Шойгу можно назвать незаурядным человеком из-за его многочисленных талантов, на развитие которых он "тратит огромное количество своего времени".

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"Мало кто сочетает в себе способности утонченного эстета, художника-графика, резчика по дереву, охотника, любителя хоккея, заботливого отца и тестя", - написал Пригожин.

Кроме того, Пригожин унизительно отметил, что карьера Шойгу впечатляет, поскольку он прошел путь от электрика и строителя до должности министра.

"Надеемся, что вы и дальше будете радовать окружающих своей счастливой улыбкой!" - завершил свое насмешливое поздравление главарь "вагнеровцев".

Напомним, недавно аналитики Института изучения войны заявили, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается отстранить от должности министра обороны страны-агрессора России Сергея Шойгу после "решающей победы в Бахмуте". Заменить его планирует на отставного заместителя оборонного ведомства Михаила Мизинцева.

Эксперты отмечают, что не так давно Пригожин обнародовал свое сотрудничество с бывшим заместителем министра обороны России по логистике, а ныне заместителем командующего ЧВК "Вагнер", генерал-полковником Михаилом Мизинцевым, и не исключено, что Пригожин пытается продвинуть Мизинцева на замену Шойгу.

Также в Институте изучения войны сообщали, что Кремль, вероятно, готовит механизмы для публичного признания владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина предателем в будущем. Но пока в РФ не могут его дискредитировать, ведь пока он руководит "вагнеровцами", это может повлиять на ситуацию на фронте.

Смотрите видео о том, как Пригожин сам себе подписал смертный приговор:

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