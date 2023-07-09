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"Посыпится, как шашечки домино": фронт оккупантов может упасть в 3 случаях

Алёна Воронина
9 июля 2023, 12:04 обновлено 9 июля, 12:04
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Российские захватчики могут осуществить новые "жесты доброй воли" или фронт посыпится сам, если на одном из участков произойдет обвал.
Украинские военные, Андрей Золотарев
Фронт оккупантов может упасть в трех случаях, отмечает Золотарев/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, Главред

И украинские военные, и российские оккупанты сейчас демонстрируют устойчивость в обороне на фронте. Но фронт российских захватчиков может посыпаться в трех случаях.

В частности, если на линии обороны россиян где-то произойдет обвал, то дальше всё может посыпаться. Об этом рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде.

"Если где-то произойдет обвал, то дальше всё может посыпаться, как шашечки домино. Например, если удастся прорубить три линии обороны россиян в Запорожской области, фронт вполне может посыпаться точно так же, как это посыпалось в Харьковской области осенью 2022 года", – отмечает Золотарев.

Вторая возможная причина, которая может подтолкнуть к обвалу российского фронта – если возникнет угроза окружения противника, как это было в районе Лимана. Тогда возле Лимана это заставило россиян сделать "жест доброй воли".

Третья возможная причина – если украинские военные смогут перерезать коммуникации российским захватчикам.

"Точно так же заставило их сделать "жест доброй воли" и перерезание коммуникаций с плацдармом на правобережье в районе Херсона, после чего любому человеку, который хоть немного осведомлен в военном деле, было понятно, что надолго задержаться там не удастся в силу того, что поставка через Каховку или Антоновским мостом, который находился под контролем ВСУ, казалась проблематичной", – сказал политолог.

Однако Золотарев обратил внимание, что и в Харьковской области, и в районе Лимана, и в Херсонской области противник не был уничтожен.

"Он (противник – ред.) отступал, где-то бежал, но классической операции с охватом, окружением и уничтожением не было, точнее с последним, с уничтожением, не получалось", – отметил Золотарев.

Смотрите видео чата на Главреде с Андреем Золотаревым:

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Война в Украине

Напомним, Резников заинтриговал анонсом новых "жестов доброй воли" РФ. Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что в ближайшее время могут состояться новые "жесты доброй воли" российских оккупантов на юге и востоке Украины. Он подчеркнул, что российские захватчики уже хорошо научились бежать с поля боя, когда на них давят Вооруженные силы Украины.

Бюджетный комитет немецкого Бундестага одобрил решение о закупке дополнительных боеприпасов для Украины. В частности, нашему государству передадут боеприпасы для САУ Panzerhaubitze 2000, основного боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что украинские воины достигают успеха и продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Оккупанты в Бахмуте оказались в ловушке.

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