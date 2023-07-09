Зеленский пока не решил, поедет ли на саммит НАТО, у Киева есть условие – Кабмин

Украине придется пересмотреть свою стратегию в том случае, если не получит приглашения по вступлению в НАТО на саммите в Вильнюсе, сказала Ольга Стефанишина.

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Зеленский поедет в Вильнюс на саммит НАТО, если Украина получит приглашение по вступлению в Альянс - Стефанишина / Коллаж Офис президента, УНИАН

Президент Владимир Зеленский пока не принял решения по своему участию на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Если Украина не получит приглашение относительно вступления в Альянс, Киеву придется пересмотреть свою стратегию. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В интервью Европейской правде она рассказала о том, что сейчас идет работа по окончательным документам, которые должны будут приняты по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. От их содержания зависит, отправится ли президент Зеленский на мероприятие.

"Еще не принято никаких окончательных решений. Мы до конца не понимаем формат всех встреч в Вильнюсе, но и до конца не понимаем решений, которые будут физически положены на стол", - объяснила Стефанишина и добавила, что у Киева пока нет понимания содержания этих документов.

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"Всю эту неделю и предыдущие месяцы мы провели в коммуникации с союзниками. Президент совершил ряд визитов лично. Он поехал в Турцию вести соответствующие переговоры. И его роль, я думаю, будет определяющей и в решениях, которые могут быть приняты в отношении Швеции. Это очень важно. Потому что мы думаем не только о себе, но и о друзьях, скажем так. И продолжаются переговоры, которые ведет Ермак (глава Офиса президента, – ред.) по гарантиям безопасности", – сказала Стефанишина.

Также она добавила, что Украине придется "пересмотреть стратегию" в том случае, если Киев не получит приглашения об интеграции в НАТО на саммите в Вильнюсе.

"Если мы имеем отсроченное или непринятое решение в Вильнюсе относительно членства Украины в НАТО, это означает, что именно гарантии безопасности тогда являются основными. Поэтому очевидно смещаются акценты", - подчеркнула Ольга Стефанишина.

Вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли и глава МИД Польши Збигнев Рау ранее выразили надежду, что Украина вступит в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Дипломаты придерживаются точки зрения, согласно которой наличие западного оружия на балансе ВСУ упростит процессы евроатлантической интеграции Киева.

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции сказал, что Украина заслуживает вступления в НАТО. По словам Эрдогана, от справедливого мира в Украине никто не проиграет.

Президент США Джо Байден считает, что в НАТО пока нет единого решения по вступлению Украины в блок. Однако Байден выразил готовность Вашингтона предоставить Киеву гарантии безопасности по израильской модели еще до того, как Украина вступит в Альянс.

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