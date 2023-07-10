Крымский мост переоценен, его подрыв не повлияет на битву за Крым - Золотарев

Ключевым фактором освобождения Крыма может стать лишь взятие под контроль перешейка.

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Крымский мост не повлияет на бой за Крым / Коллаж: Главред, Фото twitter.com/Krymsky_bridge, УНИАН

Украинские военные делают все, чтобы освободить незаконно захваченные территории, в том числе и Крым. Однако подрыв Крымского моста никак не повлияет на бои за полуостров. Об этом во время чата на Главреде заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Он заявил, что украинцы переоценивают роль Крымского моста.

"Да, российская армия и военно-морской флот очень привязаны к железной дороге. Как Купянск и Валуйки были ключевыми для снабжения российской группировки в Луганской и Донецкой областях, так и железнодорожная ветка этого моста имеет большое значение для снабжения Крыма. Но ведь как-то и до постройки Крымского моста через Керченскую переправу в Крыму получали все необходимое", - сказал Золотарев.

Он добавил, что ключевым фактором освобождения Крыма может стать лишь взятие под контроль перешейка.

"Кто владеет перешейками, тот владеет и Крымом. Отнюдь не Крымский мост. Немцы в 1943 году построили даже канатную дорогу, чтобы снабжать 17-ю армию на Таманском полуострове. Так что разрушение Крымского моста создаст России проблемы, но эти проблемы не будут фатальными. Главное – перешейки", - добавил Золотарев.

Смотрите видео о том, почему Украина под угрозой заморозки войны:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Возвращение Крыма в Украину

Замминистра обороны Анна Маляр ранее заявляла, что оккупанты РФ строят оборонительные редуты в захваченном Крыму. По словам Маляр, такие действия, вероятно, указывают на их подготовку к отступлению вглубь Крымского полуострова.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина будет считать победой в войне над агрессором Россией восстановление территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ 1991 года. Война не закончится до тех пор, пока не будет возвращен Крымский полуостров.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Украина нанесет эффективные удары по российским войскам в Крыму дальнобойными ракетами GLSDB и Storm Shadow. Украинская армия будет бить по оккупантам до тех пор, пока они не покинут захваченный Крымский полуостров.

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