"Это НАТО не готово принять Украину": Волкер набросился с критикой на Байдена

Волкер высказал критику в сторону президента США за его слова о том, что Украина еще не готова стать членом Альянса.

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Это не Украина не готова к членству, это НАТО не готово принять Украину, заявил Волкер/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

На самом деле это не Украина не готова стать членом Североатлантического альянса, а НАТО не готово принять Украину.

Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов при НАТО и экс-спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер в Twitter. Так он прокомментировал интервью американского президента Джо Байдена, в котором тот сказал, якобы Украина еще не готова стать членом Альянса, и что НАТО рассмотрит возможность ее членства только после завершения войны.

Волкер в ответ на такие слова Байдена подчеркнул, что последствия такого решения "будут ощутимыми".

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"Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готово принять Украину. И это будет сказываться", – подчеркнул Волкер.

Перспективы вступления Украины в НАТО

Стало известно, что Германия готовится подать на отсрочку во вступлении Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне со страной-агрессором Россией. Как сообщил источник в Альянсе, Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Литве на этой неделе, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина в результате визитов президента Владимира Зеленского в Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию добилась прогресса. Путь в НАТО станет короче, некоторые важные решения уже согласованы. Однако Киев по-прежнему ждет четкую позицию альянса по приглашению в коллективный блок безопасности Запада. Директора страны-агрессора России Владимира Путина надо дожимать.

Бывший помощник министра обороны США по связям с НАТО Джим Таунсенд заявил, что Украина может вступить в НАТО еще до формального завершения войны с агрессором Россией. Только евроатлантическая интеграция Киева станет реальной гарантией безопасности Украинского государства. На саммите НАТО в Вильнюсе Украину вряд ли пригласят в Альянс, однако может быть конкретизирован механизм по типу ПДЧ с учетом украинской специфики.

Позже в Politico заявили, что в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Группа ключевых стран Альянса срочно готовит проект декларации о гарантиях безопасности для Украины. Страны хотят успеть согласовать параметры пакета гарантий безопасности перед началом саммита, чтобы предложить их Украине и ввести еще до присоединения к НАТО.

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