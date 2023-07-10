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"Отношение изменилось": 89% украинцев хотят вступления в НАТО

Юлия Куришко
10 июля 2023, 12:20 обновлено 10 июля, 12:35
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Большое количество украинцев выступают за вступление Украины в НАТО.
'Отношение изменилось': 89% украинцев хотят вступления в НАТО
Украинцы " за " вступление в НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН, рexels.com, facebook / ruslan.martsinkiv

Киевский международный институт социологии провел опрос, который длился с 26 мая по 5 июня, об отношении украинцев к вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Сейчас 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО, причем во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% на Востоке до 93% на Западе. То есть сейчас общество наконец консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единый взгляд", - говорится в результатах опроса от КМИС.

'Отношение изменилось': 89% украинцев хотят вступления в НАТО
Как украинцы поддерживают вступление в НАТО в 2023 году / скриншот: КМИС

При этом только для 18% приемлемо будет отказаться от вступления в НАТО ради установления мира, а для 76% опрошенных такая цена неприемлема.

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Социологи отмечают, что в региональном измерении также видят консенсусный взгляд: от 67% на Востоке до 81% на Западе считают такую уступку неприемлемой для установления мира.

'Отношение изменилось': 89% украинцев хотят вступления в НАТО
На сколько украинцы готовы "пожертвовать" вступлением в НАТО как цена установления мира / скриншот: КМИС

Также КМИС сравнил, как изменилось отношение украинцев к получению гарантий безопасности вместо вступления в НАТО.

В мае 2022 года 39% настаивали только на вступлении в НАТО, а 42% считали приемлемым получить вместо этого "гарантии безопасности". К маю 2023 года общественное мнение заметно изменилось - до 58% выросла доля тех, кто настаивает именно на членстве в НАТО. В то же время до 29% снизилась доля тех, для кого приемлемыми будут "гарантии безопасности".

'Отношение изменилось': 89% украинцев хотят вступления в НАТО
Что украинцы выбрали: "гарантии безопасности" или вступление в НАТО / скриншот: КМИС

Социологи подчеркивают, что во всех регионах преобладают те, кто настаивают на вступлении в НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Украина станет членом НАТО, как только позволят обстоятельства. На саммите НАТО Украина должна получить от союзников сигнал о том, что она" принадлежит к евроатлантической семье " и ее следует пригласить к вступлению, как только позволят обстоятельства.

Пономарев объяснил, когда произойдет вступление Украины в НАТО и какие перспективы. Он также добавил, что важно готовить НАТО к тому, что в России будет смена власти, поэтому надо определяться и занимать какую-то позицию.

Германия хочет заблокировать заявку Украины на членство в НАТО. Германия и США предупредили, что вступление Украины в НАТО может перерасти в активную войну между НАТО и Россией.

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