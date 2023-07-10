'Отношение изменилось': 89% украинцев хотят вступления в НАТО

Киевский международный институт социологии провел опрос, который длился с 26 мая по 5 июня, об отношении украинцев к вступления Украины в Североатлантический альянс.
"Сейчас 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО, причем во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% на Востоке до 93% на Западе. То есть сейчас общество наконец консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единый взгляд", - говорится в результатах опроса от КМИС.
При этом только для 18% приемлемо будет отказаться от вступления в НАТО ради установления мира, а для 76% опрошенных такая цена неприемлема.
Социологи отмечают, что в региональном измерении также видят консенсусный взгляд: от 67% на Востоке до 81% на Западе считают такую уступку неприемлемой для установления мира.
Также КМИС сравнил, как изменилось отношение украинцев к получению гарантий безопасности вместо вступления в НАТО.
В мае 2022 года 39% настаивали только на вступлении в НАТО, а 42% считали приемлемым получить вместо этого "гарантии безопасности". К маю 2023 года общественное мнение заметно изменилось - до 58% выросла доля тех, кто настаивает именно на членстве в НАТО. В то же время до 29% снизилась доля тех, для кого приемлемыми будут "гарантии безопасности".
Социологи подчеркивают, что во всех регионах преобладают те, кто настаивают на вступлении в НАТО.
Вступление Украины в НАТО
Напомним, что Украина станет членом НАТО, как только позволят обстоятельства. На саммите НАТО Украина должна получить от союзников сигнал о том, что она" принадлежит к евроатлантической семье " и ее следует пригласить к вступлению, как только позволят обстоятельства.
Пономарев объяснил, когда произойдет вступление Украины в НАТО и какие перспективы. Он также добавил, что важно готовить НАТО к тому, что в России будет смена власти, поэтому надо определяться и занимать какую-то позицию.
Германия хочет заблокировать заявку Украины на членство в НАТО. Германия и США предупредили, что вступление Украины в НАТО может перерасти в активную войну между НАТО и Россией.
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