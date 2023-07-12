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Итоги саммита НАТО: Зеленский рассказал, какую победу везет в Украину

Мария Тупик
12 июля 2023, 19:14 обновлено 12 июля, 19:29
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Украина получила объединение и поддержку от стран-членов Североатлантического Альянса, сказал президент.
Зеленский на саммите НАТО
Зеленский на саммите НАТО / Коллаж Главред, фото Офис президента

С 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины.

Как заявил президент Украины на итоговой пресс-конференции в Литве, Украина получила объединение и поддержку от стран-членов Североатлантического Альянса.

Наша страна станет следующим членом НАТО

"Что мы получили от саммита. Мы получили большой позитив. Мы действительно получили объединение и лидеры поддержали Украину. Поддержали недвусмысленность, что Украина будет в НАТО. Говоря, когда это будет, то я уверен, согласно той поддержке и заявлению каждого лидера на заседании Совета Украина - НАТО, я считаю, что мы будем в НАТО как только ситуация с безопасностью будет стабилизирована", - заявил президент.

видео дня

По словам Владимира Зеленского, простым языком, Украину точно пригласят в НАТО "в тот момент, когда закончится война". Он отметил, что понимает условия членства нашей страны.

"Может не все детали кто-то коммуницирует, но для меня очень важно, что это зависит от безопасности, что есть однозначность, что Украина будет в НАТО, что никто не будет торговать членством НАТО, что это будет реальное политическое решение основанное на безопасности ситуации в Украине", - пояснил президент.

Смотрите видео, что сказал президент Украины на пресс-конференции в Литве:

Зеленский о ATACMS для Украины

Президент Зеленский заявил, что обсуждения и дискуссии о возможной передаче Украине ракет ATACMS еще продолжаются. Окончательное решение не было принято.

"Не знаю. Как вам сказать. Есть такие разговоры, пока нет решения. Лучше не поднимать вопрос, потому что есть ожидания людей и военных", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для начала необходимо принять конкретное решение по поставкам ATACMS, а уже потом рассказывать, как это произошло.

Саммит НАТО приблизил победу Украины в войне

"Очень важный момент - защита нашего неба. Сейчас есть небольшие шаги вперед, но они очень важны. Не буду говорить о количестве Patriot, но важно, что это решение принято. Мощность оружия всегда приближает победу на поле боя", - добавил президент.

Встреча с Байденом на полях саммита НАТО

"Очень хорошая, сильная встреча с господином Президентом США Джозефом Байденом. Встреча как минимум вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно", - сообщил президент.

По его словам, если бы протокол не остановил встречу, лидеры говорили бы еще дольше.

"Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой. Спасибо, господин Президент!", - подчеркнул Зеленский.

Украину поддерживают почти все

"Я сегодня на саммите видел поддержку от США, Германии, Франции, Польши, не все страны называю, но все лидеры заверили меня, а значит, заверили наш народ и военных, что будут помогать и поддерживать нас столько, сколько нужно. Но все это зависит и от того, какие действия будут у нас на поле боя", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украине нужна не только поддержка от союзников. Необходимо, чтобы украинцы были мотивированы, знали, к чему мы идем, ведь мы идем к победе и восстановлению нашей территориальной целостности.

"Мы не можем стоять на месте и считать, что нас десятилетие будет кто-то поддерживать. Поэтому желаю нам всем успеха в этой борьбе. Я уверен, что должен быть положительный результат", - добавил президент Украины.

Совет Украина-НАТО - все подробности

Совет Украина – НАТО заменил предыдущий формат сотрудничества – комиссию Украина – НАТО, которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки Венгрией.

В новом формате Украина будет "полноправным" членом за столом совета Украина – НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина – НАТО.

Украина сможет созывать встречи, когда пожелает, и ей будет легче предоставлять информацию о ситуации на поле боя, сообщили СМИ.

Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными и проведение совместных учений.

Создание совета должно поспособствовать формированию Украины как будущего члена НАТО, это поможет максимально приблизить ее к стандартам Альянса, считают дипломаты.

Создание совета будет означать, что "31 союзник НАТО и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях", - заявлял Столтенберг.

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