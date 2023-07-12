"Плохие новости для вас, господин Зеленский": Байден начал встречу с президентом Украины

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят встречу 12 июля в Вильнюсе.
Байден начал встречу со своим украинским коллегой с шуток.
"Плохие новости для вас, господин Зеленский — мы никуда не денемся, вы застряли с нами", — сказал американский президент, в ответ Зеленский посмеялся.
Далее Байден заявил, что мировое сообщество объединяется благодаря Украине. Однако Киев заплатил за это слишком высокую цену.
Смотрите видео, как Байден решил пошутить с Зеленским:
"Очень печально то, что происходит в Украине, однако хорошие новости в том, что мир объединяется. Очень высокая цена за это, однако происходит объединение в мире. Люди понимают, что нельзя просто смотреть на то, что происходит", - заявил Байден, передает РБК-Украина.
При этом Байден добавил, что Япония прямо вовлечена в происходящее в Украине.
"Вопрос в менталитете Путина, это что-то из 14 века. Я должен подчеркнуть. Мы говорили ранее. Идея, что (премьер-министр Японии Фумио, - ред.) Кишида увеличивает оборонный бюджет, уменьшают внутренний бюджет, они прямо вовлечены в то, что происходит в Украине. Это чрезвычайно", - отметил он.
Смотрите видео о том, что заявил Байден Владимиру Зеленскому:
Вступление в НАТО
По словам Байдена, Украина проделала большую работу.
"Вы проделали огромную работу, вам нужно сделать гораздо больше. И я просто думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы вы получили все, что вам нужно. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу , чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО", – сказал Байден.
Саммит НАТО в Вильнюсе
Напомним, Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО со своей командой и неожиданным гостем. Вместе с ним на саммит прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 11 июля заявил, что Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено. Однако приглашение на вступление государство получит после выполнения некоторых условий.
Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявлял, что Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе. Он утверждал, что будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины.
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