"Плохие новости для вас, господин Зеленский": Байден начал встречу с президентом Украины

Байден заявил, что мировое сообщество объединяется благодаря Украине.

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Встреча Байдена и Зеленского / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят встречу 12 июля в Вильнюсе.

Байден начал встречу со своим украинским коллегой с шуток.

"Плохие новости для вас, господин Зеленский — мы никуда не денемся, вы застряли с нами", — сказал американский президент, в ответ Зеленский посмеялся.

видео дня

Далее Байден заявил, что мировое сообщество объединяется благодаря Украине. Однако Киев заплатил за это слишком высокую цену.

Смотрите видео, как Байден решил пошутить с Зеленским:

"Очень печально то, что происходит в Украине, однако хорошие новости в том, что мир объединяется. Очень высокая цена за это, однако происходит объединение в мире. Люди понимают, что нельзя просто смотреть на то, что происходит", - заявил Байден, передает РБК-Украина.

При этом Байден добавил, что Япония прямо вовлечена в происходящее в Украине.

"Вопрос в менталитете Путина, это что-то из 14 века. Я должен подчеркнуть. Мы говорили ранее. Идея, что (премьер-министр Японии Фумио, - ред.) Кишида увеличивает оборонный бюджет, уменьшают внутренний бюджет, они прямо вовлечены в то, что происходит в Украине. Это чрезвычайно", - отметил он.

Смотрите видео о том, что заявил Байден Владимиру Зеленскому:

Вступление в НАТО

По словам Байдена, Украина проделала большую работу.

"Вы проделали огромную работу, вам нужно сделать гораздо больше. И я просто думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы вы получили все, что вам нужно. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу , чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО", – сказал Байден.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО со своей командой и неожиданным гостем. Вместе с ним на саммит прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 11 июля заявил, что Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено. Однако приглашение на вступление государство получит после выполнения некоторых условий.

Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявлял, что Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе. Он утверждал, что будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины.

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