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"Столкновение Путина и Запада все-таки будет": Гельман сказал, как это может произойти

Алёна Воронина
12 февраля 2024, 16:34
На Западе понимают, что Путин уже давно вынашивает план столкновения с НАТО. Но открытие второго фронта приведет к смерти путинского режима.
Владимир Путин, НАТО, Марат Гельман
Столкновение Путина и Запада все-таки будет, считает Марат Гельман/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Столкновение страны-агрессора России и НАТО вполне вероятно может произойти даже вне зависимости от того, чем завершится война в Украине.

Но если РФ откроет второй фронт, это может привести к падению путинского режима в России. Такое мнение высказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман в интервью Главреду.

Он отметил, что западная разведка очень хорошо работает.

"Россия изучается этой разведкой еще с Мюнхенской речи Путина, которую он произнес в 2007 году. На Западе понимают, что еще до 2014 года Путин вынашивал план по столкновению с НАТО на Сувалкском перешейке возле Калининграда. План должен был работать против стран Балтии в случае проблем у России с обеспечением Калининграда", – отметил Гельман.

По его словам, Запад в целом всё знал еще тогда. Гельман выразил надежду, что любые планы Кремля не будут тайной для европейского сообщества.

"И, в принципе, в войне в Украине всё у всех на виду. Данные со спутников и разведка позволяют определить точное расположение как российских, так и украинских войск", – сказал он.

Политтехнолог считает, что независимо от того, чем завершится украинская эпопея, столкновение Путина и Запада всё-таки будет. По его словам, возможно, будут открыты вторые-третьи фронты, где-то на периферии, как в Сирии. Но открытие второго фронта приведет к смерти путинского режима, как это было для Гитлера во время Второй мировой войны, высказал мнение Гельман.

"Мировое сообщество сразу воевать не будет, но когда Путин расслабится, получит ложную информацию и откроет где-то второй фронт, оно максимально сконцентрируется на игре на уничтожение. Сложно сказать, каким будет сценарий такой войны. Однако я понимаю, что ЦРУ обладает очень высокими интеллектуальными способностями, и действия американской разведки не зависят от того, кто в президентском кресле – Байден или Трамп. Мне кажется, эта часть государственной машины знает, что столкновение с Россией всё-таки произойдет. Они изучают сценарии и моделируют ситуации. Конечно, в работе со сценариями задействована и Украина", – сказал Гельман.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман сделал прогноз о массовых репрессиях в России после президентских выборов:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Может ли РФ напасть на страны-члены НАТО

Ранее сообщалось, что страна НАТО получила данные об угрозе нападения России. Россия может осуществить военную агрессию против НАТО в течение 3-5 лет. Причем речь идет о данных, которые были получены в 2024 году, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Также ранее Йенс Столтенберг заявил о серьезной угрозе для НАТО. Генсек Альянса считает, что в случае победы России над Украиной российская агрессия может распространиться на другие страны. Он призвал другие государства готовиться. По его словам, есть риск десятилетий конфронтации с РФ.

Напомним, ранее глава Мюнхенской конференции раскрыл планы РФ и заявил, что Путин может напасть на 4 страны. Нужно сделать всё, чтобы Украина получила необходимую для изгнания российских оккупационных войск со своей территории, сказал дипломат Кристоф Хойсген.

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