США не спешат предоставить помощь: что будет с соцвыплатами в Украине

У Зеленского рассказали, как задержки финансовой помощи от США могут повлиять на дальнейшие социальные выплаты в Украине.

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Что будет с соцвыплатами в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Социальные выплаты в Украине остаются одним из первых приоритетов для государства, однако в обществе развиваются волнения в связи с задержками финансовой помощи от США и тем, как это может повлиять на порядок социальных выплат в Украине. Ситуацию в эфире национального телемарафона прокомментировал советник президента Олег Устенко.

Евросоюз ещё 1 февраля подержал предоставление финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. В то же время США не могут согласовать экономическую и военную поддержку.

По словам чиновника, в правительстве не собираются сокращать или прекращать предоставление гражданам социальных выплат даже в случае критической ситуации с США, а в бюджете страны пока есть средства для того, чтобы обеспечить население зарплатами и выплатами.

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Он также добавил, что пенсии и другие выплаты находятся на втором месте приоритета после расходов на армию, как следствие - эти выплаты защищены и они не прекратятся в любых условиях.

"Если ситуация будет критической, то социальные выплаты все равно будут продолжаться. Все, что касается несоциального характера, их придется, даже несмотря на разработанные графики, передвигать", — объяснил Олег Устенко.

Выплаты в Украине

Как сообщал Главред, в Украине изменятся выплаты внутренне перемещенным лицам. Перемены связаны с уменьшением доходной части бюджета и требованиями западных партнеров Украины, которые хотят оптимизации выплат.

Также, 26 января Кабинет министров Украины утвердил решение атоматически продлить выплаты всем ВПЛ до 1 марта. Однако после этой даты изменения всё же коснутся некоторых граждан.

К тому же, в Украине будут выплачивать пенсии без физической идентификации лишь до 31 марта. Украинские внутренне перемещенные лица, которые были зарегистрированы до 24 февраля 2022 года, должны осуществить физическую идентификацию, чтобы продолжить получать пенсионные выплаты.

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