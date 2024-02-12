Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе: были приняты важные решения

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую Ставку Верховного Главнокомандующего в обновленном составе. Во время Ставки обсуждалась текущая ситуация на фронте и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора, сообщается в Telegram-канале украинского президента.
"Доклады Главкома Сырского и начальника Генерального штаба Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегических группировок войск. Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ", – рассказал Зеленский о том, что обсуждалось на Ставке.
Также во время Ставки звучали доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Обсуждали также дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.
"Приняли решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп", – отметил президент Украины.
Война в Украине
Ранее издание BILD отмечало, что Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели". В то же время у Украины есть проблемы с личным составом – его не хватает, поэтому атаки оккупантов отбивают беспилотники.
Также ранее сообщалось, что FPV-дроны ВСУ налетели на базу россиян на юге, там десяток "двухсотых". Силы спецопераций нанесли мощный удар дронами по контрольно-наблюдательному пункту россиян. В результате воздушного налета "задвохсотились" по меньшей мере десяток оккупантов.
Напомним, глава Rheinmetall сообщил, что Украине надо втрое больше снарядов, чем Германия может производить. Украине нужно более 2 млн снарядов в год. Глава Rheinmetall заявил, что его компания стремится достичь изготовления до 700 000 артснарядов в год.
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