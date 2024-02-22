"Наступают по всей линии фронта": генерал назвал направления, где в РФ преимущество

Украина пока не имеет сил и ресурсов для осуществления наступления, поэтому сейчас нужно сосредоточиться на обороне.

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Генерал назвал направления, где в РФ преимущество/ коллаж: Главред, фото: Главред, Минобороны РФ

Сейчас Украине нужно сосредоточиться на обороне, ведь у нее нет сил и ресурсов для того, чтобы проводить наступление.

Российская оккупационная армия сейчас наступает по всей линии фронта протяженностью в 1,5 тысячи километров. Нам нужно реалистично оценивать ситуацию и сосредоточиться именно на том, чтобы осуществлять оборону. Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде.

"Об этом (возможности наступления и продвижения украинской армии – ред.) говорить преждевременно. Пока что необходимо сосредоточить внимание на тех участках фронта, где у противника наибольшее преимущество и где он наступает. Следует на время оставить прошлогоднюю иллюзию о возможности наших наступательных действий и сосредоточиться на обороне. Потому что на всё то, о чем вы говорите, у нас просто нет ресурсов", – сказал Романенко.

Он отметил, что украинская армия сейчас проводит стратегическую оборонительную операцию. При этом на отдельных участках фронта продолжаются активные боевые действия, вследствие чего выявляются, в том числе, и слабые места противника.

"Уже после этого при наличии ресурсов и резервов проводятся контратаки, элементы контрнаступления или контрудары, но не более того. Давайте оценивать ситуацию реалистично, а она заключается в том, что по всей линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров противник наступает", – сказал генерал-лейтенант запаса.

Также он отметил, что сейчас у российских оккупантов преимущество на тех направлениях, где они накопили свои силы и средства. И таких направлений шесть, включая левобережье Днепра на Херсонщине.

"(Преимущество у российских оккупантов – ред.) на тех направлениях, где россияне накопили силы и средства. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а также левобережье Херсонской области. Как видите, россияне наступают фактически по всей линии фронта", – подытожил Романенко.

Смотрите видео чата с Игорем Романенко:

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что войска РФ наступают на четырех направлениях. Аналитики американского Института изучения войны назвали цель оккупантов Путина. Российские оккупанты проводят многостороннюю операцию на Харьковско-Луганском направлении и изменили некоторые аспекты своих действий, отметили аналитики.

В аналитическом центре DeepState сообщили, что оккупанты прорвались в Перемогу. Аналитики заявляют, что россияне продвинулись на Марьинском направлении в районе Георгиевки и усилили давление на Орловку. Помимо прочего, им удалось прорваться и оккупировать село Перемога.

Напомним, на Западе назвали сценарий победы Украины в войне. Украина способна одержать победу в войне с агрессором Россией, однако для этого сейчас нужно сделать акцент на оборону, восстановить боеспособность и наносить удары по российской территории там, где враг наиболее уязвим, говорится в материале Business Insider.

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