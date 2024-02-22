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"Пусть укрепляет их служение": Путин подарил сомнительный оберег своей армии

Елизавета Бельмас
22 февраля 2024, 10:50
Президент России вновь отличился своей заботой о "героях" страны и в качестве защиты подарил им талисман.
Путин подарил сомнительный оберег своей армии
Путин подарил сомнительный оберег своей армии / коллаж: Главред, фото: скриншот

21 февраля российский диктатор вручил необычный подарок-оберег военно-космическим силам Российской Федерации и вновь доказал свое несомненное попечение об армии. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в Facebook.

Согласно словам спикера, Путин совершил неудачную попытку "защитить" российские самолеты...иконой Спаса Нерукотворного. Юрий игнат высмеял диктатора и напомнил, что даже такой оберег не смог спасти от ликвидации ещё один российский самолет.

"21 февраля кремлевский диктатор вручил военно-космическим силам Росии современные средства защиты от американских управляемых ракет", - написал Игнат.

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Однако, такой вид защиты оказался не совсем прочным и армии России особо не помог.

"Говорят, дешевая копия, по этому не работает", - добавил спикер ВС ВСУ.

Игнат высмеял Путина
Игнат высмеял Путина / скриншот

Российский диктатор - последние новости

Как сообщал Главред, террористическая Россия начала международную охоту на украинскую звезду OnlyFans после того, как ее снимок перед Красной площадью привел в ярость кремлевских чиновников. По информации The Mirror, 24-летняя Лолита Богданова теперь разыскивается российским государством за ее фотографию топлесс на площади в Москве.

Также, Путин может уже в 2024 году развернуть ядерное оружие или макет боеголовки в космосе. Москва не планирует взрыва орбитального оружия, но есть риск аварии. Потенциальный ядерный взрыв способен затронуть около трети всех спутников и повредить системы связи на Земле.

К тому же, вероятно, Екатерина Мизулина является новой любовницей российского диктатора Владимира Путина, как сообщает The Mirror. Стало известно, что она дочь российской сенаторки Елены Мизулиной. Екатерине 39 лет, она глава Российской Лиги безопасного интернета, а ее мать ярая путинистка, которая пропагандирует антиукраинские методички Кремля.

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война в Украине Владимир Путин Россия
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