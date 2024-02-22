"Пусть укрепляет их служение": Путин подарил сомнительный оберег своей армии

Президент России вновь отличился своей заботой о "героях" страны и в качестве защиты подарил им талисман.

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Путин подарил сомнительный оберег своей армии / коллаж: Главред, фото: скриншот

21 февраля российский диктатор вручил необычный подарок-оберег военно-космическим силам Российской Федерации и вновь доказал свое несомненное попечение об армии. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в Facebook.

Согласно словам спикера, Путин совершил неудачную попытку "защитить" российские самолеты...иконой Спаса Нерукотворного. Юрий игнат высмеял диктатора и напомнил, что даже такой оберег не смог спасти от ликвидации ещё один российский самолет.

"21 февраля кремлевский диктатор вручил военно-космическим силам Росии современные средства защиты от американских управляемых ракет", - написал Игнат.

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Однако, такой вид защиты оказался не совсем прочным и армии России особо не помог.

"Говорят, дешевая копия, по этому не работает", - добавил спикер ВС ВСУ.

Игнат высмеял Путина / скриншот

Российский диктатор - последние новости

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Также, Путин может уже в 2024 году развернуть ядерное оружие или макет боеголовки в космосе. Москва не планирует взрыва орбитального оружия, но есть риск аварии. Потенциальный ядерный взрыв способен затронуть около трети всех спутников и повредить системы связи на Земле.

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