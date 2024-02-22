Нехватка ресурсов и распыление сил: генерал Романенко назвал причины неудач ВСУ

Украине нужно рационально подойти к операциям, что позволит достичь более успешных результатов на фронте, отметил Игорь Романенко.

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Почему ВСУ не смогли осуществить прорыв на фронте / Коллаж: Главред, фото: Главред, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пистушка

Поскольку собранный Украиной ресурс не был реализован на Херсонском направлении, его распределили на три другие. Поэтому значительных результатов достичь не удалось ни на одном направлении. Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Романенко отметил, что в прошлом году ВСУ пытались осуществить прорыв на направлении Крыма и перерезать сухопутный коридор оккупантов, но ресурс у Украины был только на одно направление.

"Мы должны были действовать на Херсонском направлении, поскольку это кратчайший выход к Крымскому перешейку. Учитывая важность этих позиций, россияне взорвали плотину (Каховской ГЭС, - ред.), затопив значительную часть территории и сделав невозможным наше дальнейшее продвижение", - пояснил генерал-лейтенант.

Смотрите видео чата с Игорем Романенко:

По его словам, из-за дефицита ресурсов на Херсонском направлении, где планировались действия, украинские войска были распределены на Бахмутское, Бердянское и Мелитопольское направления. Однако россияне построили мощную систему обороны на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

"С военной точки зрения, перспектив достижения таких результатов, на мой взгляд, там не было. Поскольку собранный нами ресурс не был реализован на Херсонском направлении, он был разделен на три других направления, что не позволило достичь результатов ни на одном", - отметил Романенко.

Он подчеркнул, что Украине нужно делать критические выводы и вести боевые действия прагматично. Нужно действовать рационально, а не эмоционально или политически, тогда операции будут более успешными.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война в Украине

Как сообщал Главред, война в Украине может перейти в стадию заморозки из-за недостаточной помощи от Запада, который избегает эскалации конфликта с Россией. Бывший заместитель генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, считает, что продолжающаяся война зависит от международной поддержки и решимости союзников.

Также в отчете Министерства обороны Великобритании указывается, что власти России пытаются оправдать продолжительность войны в Украине и масштаб российских потерь, изображая войну как прямую борьбу с Западом. Пропагандисты пытаются так подготовить население к долговременной войне.

Кроме этого, плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области в Крынках находится в зоне огневой защиты и поддержки войск. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что позиции будут расширяться, а оккупанты сталкиваются с проблемами в обеспечении из-за сложной логистики.

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