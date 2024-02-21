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Потери намного выше: новые подробности удара ВСУ по полигону врага под Волновахой

Яна Ставская
21 февраля 2024, 21:48
Российские пропагандисты считают, что ракеты ВСУ навели их же военные.
Потери намного выше: новые подробности удара ВСУ по полигону врага под Волновахой
"Военкоры" винят во всем командира 29-го армейского корпуса / Коллаж Главреда. Фото: Телеграмм Дениса Казанского, "Тринадцатый", Стратком ВСУ

В результате вчерашнего удара ВСУ по полигону в Трудовском Волновахского района "задвухсотилось" больше 100 вражеских солдат. Эти цифры намного выше ранее опубликованных в российских провоенных пабликах.

Как утверждают пропагандистские ресурсы, по "окончательным данным" ликвидированы 103 человека, еще более 40 числятся как "трехсотые".

"Такие цифры были получены после того, как на месте трагедии провели работу эксперты. Они, в частности, собрали все фрагменты тел "жертв" этого удара", - пишет провоенный приближенный к "военкорам" РФ Телеграмм-канал "Кремлевская табакерка".

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Кремлевские пропагандисты подозревают, что удар отработали по наводке кого-то из российских военных. Утверждается, что силовикам РФ не удалось найти троих военных, которые должны были бы быть на построении.

Потери намного выше: новые подробности удара ВСУ по полигону врага под Волновахой

"Кассетки" ВСУ "разорвали" полигон оккупантов во время построения

По полигону противника в Трудовском Волновахского района 20 февраля прилетели кассетные боеприпасы - в то время на территории было организовано построение российских оккупантов специально под приезд генерала.

Предварительно утверждали, что в результате удара "задвухсотилось" 65 оккупантов.

"Военкоры" винят во всем командира 29-го армейского корпуса генерал-майора Олега Моисеева.

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война в Украине ВСУ война России и Украины
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