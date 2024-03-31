Россиянам устроят "Армагеддон": генерал-разведчик раскрыл сроки наступления ВСУ

При условии поставок Украине достаточного числа дальнобойных ракет, стратегическая наступательная операция ВСУ, с учетом обеспечения дронами, боеприпасами и другими системами вооружений, станет возможной в июле, августе, сентябре.
Об этом бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал в интервью Главреду.
"Прежде всего сегодня стоит задача эффективной обороны, чтобы отразить наступление россиян, при этом должно происходить уничтожение резервов врага, а также подготовка операции по освобождению территорий там, где враг не ожидает", - пояснил эксперт.
При этом он не исключил, что линия фронта также может заходить на территорию страны-агрессора РФ.
"Задача ATACMS и Taurus – уничтожать основные ударные силы врага в тылу, все, что там дислоцируется или уже движется к фронту. Убежден, что сотня специально подготовленных наших ребят, заброшенных в тылы врага, могли бы создать огромные проблемы России – россияне бы этого не ожидали и просто не знали бы, куда бежать. Когда будет лететь на противника со всех сторон, это будет Армагеддон", - пояснил собеседник.
Маломуж также добавил: "Наше святое дело – бить по всем военным объектам на территории России. Мы это и делаем сегодня, но это должно быть более массово, в сотни раз. Тогда у России не будет никаких перспектив вообще".
Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
Ранее в ВСУ предупредили о большом наступлении РФ. Летом оккупанты попытаются осуществить новое наступление на одном из направлений, считает командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.
Также ранее в The Wall Street Journal отмечали, что Россия весной может пойти в наступление, война вступила в новую фазу. Силы обороны Украины укрепляют свою оборону, фронт уже больше похож на строительную площадку, чем на поле боя, пишут журналисты WSJ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский оценил слухи о новом российском наступлении. На нынешнем этапе полномасштабной войны ситуацию на востоке страны защитникам Украины удалось стабилизировать, сказал он.
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