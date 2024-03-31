В российском Интерполе выдвинули сказочную версию бойни в "Крокусе"

Начальник российского бюро Интерпола Владимир Овчинский заявил, что западные спецслужбы якобы могли курировать бойню в "Крокус Сити Холл".
В эфире пропагандистского шоу Овчинский сделал сумасшедшее предположение, что террористами могли "управлять" при помощи вживленных чипов в их мозг.
"Им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое это самое... программирование! И возможно еще, это тоже покажет экспертиза, может быть, чипы вставлены!" - ответил он.
Теракт в Крокус Сити Холл
23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести.
Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.
"Версия" российского Интерпола по теракту в Крокус Сити холл - смотрите видео:
Крокус Сити Холл - теракт пытаются "привязать" к Украине
Путин дважды пытался связать Украину с терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл" - даже несмотря на то, что "ИГ" взяло на себя ответственность. Вечером в понедельник диктатор страны-агрессора признал, что нападение осуществили исламисты, но добавил, что "нас интересует, кто это заказал".
Украина отвергает любую причастность, называя бойню в Подмосковье операцией самого Кремля. В США же заявляют, что ответственность несет исключительно Исламское государство.
Картинка "Украина - "террорист" может быть использована Путиным, чтобы активизировать войну, в том числе отдав приказ о новой мобилизации, уверены эксперты.
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