В российском Интерполе выдвинули сказочную версию бойни в "Крокусе"

Российская пропаганда до сих пор ищет "след" западных спецслужб в теракте в "Крокус Сити Холл".

https://glavred.info/world/v-rossiyskom-interpole-vydvinuli-skazochnuyu-versiyu-boyni-v-krokuse-10554350.html Ссылка скопирована

В России продолжают врать своим гражданам / Коллаж Главреда. Фото: Скриншот видео

Начальник российского бюро Интерпола Владимир Овчинский заявил, что западные спецслужбы якобы могли курировать бойню в "Крокус Сити Холл".

В эфире пропагандистского шоу Овчинский сделал сумасшедшее предположение, что террористами могли "управлять" при помощи вживленных чипов в их мозг.

"Им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое это самое... программирование! И возможно еще, это тоже покажет экспертиза, может быть, чипы вставлены!" - ответил он.

видео дня

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

"Версия" российского Интерпола по теракту в Крокус Сити холл - смотрите видео:

Крокус Сити Холл - теракт пытаются "привязать" к Украине

Путин дважды пытался связать Украину с терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл" - даже несмотря на то, что "ИГ" взяло на себя ответственность. Вечером в понедельник диктатор страны-агрессора признал, что нападение осуществили исламисты, но добавил, что "нас интересует, кто это заказал".

Украина отвергает любую причастность, называя бойню в Подмосковье операцией самого Кремля. В США же заявляют, что ответственность несет исключительно Исламское государство.

Картинка "Украина - "террорист" может быть использована Путиным, чтобы активизировать войну, в том числе отдав приказ о новой мобилизации, уверены эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред