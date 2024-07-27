Эрдоган просил НАТО применить 5-ю статью против РФ: почему Альянс не решился

НАТО в случае неожиданных конфликтов запускает 4-ю статью Альянса, реализация следующей зависит уже от других обстоятельств, отметил Юрий Романюк.

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Эрдоган просил НАТО применить 5-ю статью против РФ, когда Су-24 залетел в турецкое воздушное пространство / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Североатлантический альянс в 2015 году решил не применять 5-ю статью о коллективной обороне против агрессора России, когда российский военный самолет залетел в турецкое воздушное пространство, поскольку посчитал ситуацию инцидентом, а не преднамеренной военной агрессией. Для запуска пятой статьи должна быть открытая агрессия, как в случае с нападением на Украину. Об этом заявил председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

В своей колонке на Главреде он рассказал, как НАТО отказало Турции в реализации запроса на запуск пятой статьи против России, когда российский военный самолет пересек турецкое воздушное пространство. Турецкий F-16 тогда сбил истребитель РФ Су-24.

Почему Эрдогану отказали в 5-й статье НАТО против РФ

"Приведу еще один пример того, когда не была применена 5-я статья Альянса. В ноябре 2015 года Турция на своей территории сбила российский истребитель Су-24, который залетел в ее воздушное пространство из Сирии. Эрдоган несколько раз предупреждал Путина о недопустимости таких действий, но российские самолеты демонстративно залетали в Турцию. И тогда турецкий F-16 сбил российский самолет. Погиб экипаж россиян, а в Москве начали угрожать Анкаре чуть ли не войной. видео дня Турция попросила НАТО активировать 5-ю статью против России. Но страны НАТО в рамках 4-й статьи провели консультации и сказали Эрдогану примерно следующее: извини, мы не можем применить 5-ю статью, потому что это не война. Это всего лишь инцидент. Ты предупреждал, а самолет все равно залетел - ну, что поделаешь", - отметил эксперт.

Когда Альянс запускает 4-ю статью

По его словам, в случае неожиданных конфликтов НАТО вводит в действие 4-ю статью и проводит консультации. Для реализации 5-й статьи должна быть осознанная военная агрессия со стороны противника, как в ситуации с нападением России на Украину.

"Военные самолеты нередко залетают в воздушное пространство других суверенных стран. Российские самолеты систематически пересекают пространство европейских государств. Реакция будет зависеть от того, какого уровня тяжести инцидент и можно ли это трактовать как агрессию.

Если будет определенный неожиданный конфликт или обстоятельства, к которым никто не готовился, то пройдут консультации. Как было с падением якобы украинской ракеты в Польше. Мы хотели, чтобы началась активация 5-й статьи, но американцы отреагировали достаточно вяло и не спешили этого делать. Падение обломков ракеты обычно расценивается как инцидент, а не агрессия, поэтому в таких случаях применяется именно 4-я статья и проводятся консультации. Для запуска 5-й статьи должны быть неопровержимые доказательства сознательной агрессии, такой, как военное нападение России на Украину", - подчеркнул Юрий Романюк.

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В НАТО применят 5-ю статью, если Россия и Беларусь нападут на Сувалкский коридор, считает Юрий Романюк. По его мнению, страны коллективного блока безопасности Запада уже достигли консенсуса по данному вопросу.

Россия может применить против одной из стран Балтии сценарий, который был реализован в отношении Крыма, считает политолог Валерий Клочок. Впрочем, запустит ли Альянс 5-ю статью, сказать сложно.

Британия должна готовиться к возможной войне с Россией, которая может произойти в течение 3 лет, сказал командующий вооруженными силами Британии генерал сэр Роли Уокер. Военачальник считает, что Путин будет мстить западному миру за поддержку Украины.

Кто такой Юрий Романюк? Юрий Романюк – глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО". В качестве эксперта комментирует на Интернет-ресурсах, радио и телевидении вопросы евроатлантической интеграции Украины, дипломатиюи и войны России против Украины.

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