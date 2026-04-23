Заморозки и штормовой ветер: синоптики предупредили об ударе стихии в Черкасской области

О чем идет речь в материале:
- На погоду в Черкасской области влияют погружающиеся циклоны
- На поверхности почвы возможны заморозки до минус 5 градусов
Погода в Черкасской области в ближайшие несколько дней будет ветреной, ночью и утром стоит ожидать заморозков. Об этом сообщил Черкасский областной центр по гидрометеорологии.
Синоптики сообщают, что на погодные условия в Украине начинает влиять серия так называемых погружающихся циклонов — атмосферных вихрей, которые быстро движутся с севера на юг и вызывают резкие изменения погоды. Их характерной чертой является поступление холодного арктического воздуха в тыловой части циклона.
"Для конца апреля это представляет определенную опасность: резкое похолодание, при прояснениях ночью и утром заморозки в воздухе и на поверхности почвы, усиление ветра до опасных значений свыше 15 м/с и стресс для растительности. Черкасская область сегодня находится под влиянием впадины и атмосферных фронтов погружающегося циклона с северо-востока, что обусловливает нестабильную погоду", — говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Черкасской области на 24-25 апреля.
По информации Черкасского областного центра по гидрометеорологии, 24–25 апреля под влиянием тыловой части циклона XIMENA, надвигающегося с северо-востока, в регионе ожидается прохладная, ветреная погода с переменной облачностью без существенных осадков.
24 апреля днем местами возможны порывы ветра до 15–17 м/с, ночью и утром из-за прояснений и слабого ветра прогнозируются заморозки в воздухе до 0–3 градусов, тогда как днем температура составит 7–12 градусов тепла.
25 апреля ночью станет несколько теплее — 1–6 градусов выше нуля, однако на поверхности почвы возможны заморозки до 0–5 градусов, а днем благодаря западным воздушным потокам температура повысится до 10–15 градусов тепла.
"При сильном ветре будьте осторожны вблизи высоких деревьев, рекламных щитов!", — предупреждают синоптики.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в пятницу, 24 апреля, на Львовщине прогнозируют облачную погоду с прояснениями без осадков. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.
В то же время в Полтаве и области предупреждают об опасных погодных явлениях: в ночь с 23 на 24 апреля возможны заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе в пределах 0–3 градусов мороза.
В Днепре и Днепропетровской области 23 апреля ожидается нестабильная погода — с дождями, сильными порывами ветра и ночными заморозками.
Об источнике: Черкасский областной центр по гидрометеорологии
Черкасский областной центр по гидрометеорологии — это государственная организация в Украине, которая осуществляет гидрометеорологические наблюдения, анализ и прогноз погоды для Черкасской области.
Его деятельность включает составление гидрометеорологических бюллетеней, прогнозов погоды и предупреждений об опасных метеорологических явлениях (например, туманах, грозах, жаре или метелях) по всей Черкасской области, которые регулярно публикуются в региональных информационных источниках и используются органами местного самоуправления и населением для обеспечения безопасности и планирования.
