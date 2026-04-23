Мощный взрыв под Одессой: РФ атаковала порт начиненным взрывчаткой катером

Алексей Тесля
23 апреля 2026, 20:27
Вражеский морской безэкипажный катер пытался приблизиться к одному из портов Одессы.
Порт Одессы атакован МБЭК / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Катер РФ пытался приблизиться к одному из портов Одессы
  • МБЭК оккупантов РФ был уничтожен вблизи одного из портов Одессы

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили о поражении вражеского морского безэкипажного катера у берегов Одессы.

Как говорится в сообщении ВМСУ, МБЭК оккупантов РФ был уничтожен вблизи одного из портов Одессы.

"Вражеский морской безэкипажный катер, который пытался приблизиться к одному из портов Одессы, был оперативно обнаружен и успешно уничтожен", – говорится в сообщении.

При этом украинские защитники также опубликовали видео поражения российского МБЭК возле Одессы.

Смотрите видео - РФ атаковала порт Одессы:

/ Скриншот

Удары по Одессе — новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, попал в многоэтажку в Одессе. Власти сообщили о первых данных о пострадавших после удара по жилому дому в Одессе и продолжают уточнять информацию.

Ранее сообщалось о том, что РФ запустила две волны БпЛА по Одессе. Спасатели ликвидировали пожары после российской атаки.

Как сообщалось, ранее стали известны последствия ночной атаки РФ на Одесчину. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидированы спасателями.

Об источнике: Военно-морские силы Украины

На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

