Ожидаются сильные шквалы: опасная погода надвигается на Тернопольщину

В Тернопольской области также объявлен первый уровень опасности.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Погода в Тернопольской области в пятницу, 24 апреля, будет облачной с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Известно, что в этот день ожидается ветер северо-западного направления, 7 – 12 м/с, но днем порывы могут достигать 15 – 20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, днем прогнозируется +9…+14 градусов.

В городе Тернополь ночью температура достигнет +2…+4 градусов, а днем поднимется до +11…+13 градусов.

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях. Так, из-за сильного штормового ветра по всей области объявлен первый уровень опасности – желтый.

Какая будет погода в Украине Синоптик Наталья Диденко заявила, что значительного потепления в ближайшее время ожидать не стоит. По ее прогнозу, погода в Украине 24 апреля будет ветреной и прохладной, однако количество осадков уменьшится. "Усилится ветер северо-западного направления. Его порывы будут достигать 7–14 м/с, а местами — до 15–20 м/с, что соответствует штормовым значениям", — добавила она.

Как сообщал Главред, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Полтаве и области. В ночь с 23 на 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до 3 градусов мороза.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань говорил, что в начале следующей недели Черкасская область окажется в тыловой части циклона, который принесет холодный воздух с северных морей. По предварительным прогнозам, новая волна похолодания может быть еще сильнее, чем нынешняя.

Синоптик Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук заявила, что регион оказался под влиянием арктического воздуха, который и в дальнейшем будет определять температурный фон и характер осадков.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

