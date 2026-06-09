Зарево в небе и столб черного дыма: Луганщину второй день подряд атакуют дроны

В результате падений разразился масштабный пожар.

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На Луганскую область налетели дроны / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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В Луганской области ночью гремели взрывы

В результате атаки есть попадания в Алчевске и Станице Луганской

После атаки некоторые населенные пункты области остались без света

С вечера 8 июня во временно оккупированной Луганской области прогремела серия взрывов. Как сообщил Telegram-канал Exilenova+, в городе Алчевск была серия попаданий.

После них вспыхнул масштабный пожар, который заметили местные жители: взрывы и огонь ярко осветили небо. Однако пока неизвестно, в какие именно объекты были попадания.

видео дня

Уже утром 9 июня стало известно, что, по данным мониторинговых каналов, в Станице Луганской была атакована железнодорожная инфраструктура. Также в части населенных пунктов Луганщины пропало электроснабжение.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Полное видео атаки на Луганскую область смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

Отметим, что взрывы в Луганской области раздаются вторую ночь подряд. В ночь с 7 на 8 июня ударные дроны атаковали там подстанцию напряжением 220 кВ "Алчевская", которая является главным распределительным узлом мощностью 500 МВА.

Может ли Украина вернуть все временно оккупированные территории

Главред писал, что, по словам исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, на сегодняшний день возвращение Украины к границам 1991 года является нереалистичным.

Но это не означает, что такой сценарий абсолютно невозможен. Украина сможет выйти на свои границы 1991 года, если произойдет крах в России, в частности падение политического руководства и распад системы управления.

Удары по объектам в Луганской области — последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце мая во временно оккупированном Луганске зафиксирован взрыв на территории нефтебазы, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Ранее Силы обороны Украины уничтожили российские эшелоны с топливом под Луганском. Это топливо было предназначено для обеспечения российской военной техники.

Накануне были нанесены удары дронами по двум критически важным объектам обеспечения врага: складу горюче-смазочных материалов в Старобельске и нефтебазе в Луганске.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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