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Нужно найти метлу среди беспорядка за 15 секунд: умопомрачительная головоломка

Анна Ярославская
25 апреля 2024, 01:37
Придется проявить всю свою наблюдательность, что чтобы найти метлу, спрятанную среди беспорядка в загадочной головоломке.
Головоломка
Если вы любитель головоломок, то новая задача вам точно понравится / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки тренируют внимательность и умение сосредотачивать внимание. А новая головоломка еще и является ярким напоминанием о весенней уборке.

Итак, на картинке вы увидите огромную кучу одежды. На полу лежат разноцветные джемперы, платья и футболки.

Видите ли вы метлу на картинке?
Видите ли вы метлу на картинке? / mirror.co.uk

Обычному человеку на решение этой головоломки требуется одна минута. При этом каждый третий признается, что не может найти правильный ответ. В первую очередь, это связано с явным контрастом цветов. Если смотреть на них слишком долго, то можно потерять концентрацию.

видео дня

Вам уже удалось решить головоломку? Если вы застряли, возможно, вам будет полезно узнать, что метла не совсем того цвета, как вы ожидаете.

Правильный ответ на головоломку опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал разгадать очень сложную головоломку. Авторы говорят, что только один из десяти человек может решить ее менее чем за 15 секунд - нужно найти лишнюю игральную кость на изображении.

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