Нужно найти метлу среди беспорядка за 15 секунд: умопомрачительная головоломка

Придется проявить всю свою наблюдательность, что чтобы найти метлу, спрятанную среди беспорядка в загадочной головоломке.

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Если вы любитель головоломок, то новая задача вам точно понравится / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки тренируют внимательность и умение сосредотачивать внимание. А новая головоломка еще и является ярким напоминанием о весенней уборке.

Итак, на картинке вы увидите огромную кучу одежды. На полу лежат разноцветные джемперы, платья и футболки.

Видите ли вы метлу на картинке? / mirror.co.uk

Обычному человеку на решение этой головоломки требуется одна минута. При этом каждый третий признается, что не может найти правильный ответ. В первую очередь, это связано с явным контрастом цветов. Если смотреть на них слишком долго, то можно потерять концентрацию.

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Вам уже удалось решить головоломку? Если вы застряли, возможно, вам будет полезно узнать, что метла не совсем того цвета, как вы ожидаете.

Правильный ответ на головоломку опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал разгадать очень сложную головоломку. Авторы говорят, что только один из десяти человек может решить ее менее чем за 15 секунд - нужно найти лишнюю игральную кость на изображении.

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