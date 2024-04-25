Нужно найти метлу среди беспорядка за 15 секунд: умопомрачительная головоломка

Головоломки тренируют внимательность и умение сосредотачивать внимание. А новая головоломка еще и является ярким напоминанием о весенней уборке.
Итак, на картинке вы увидите огромную кучу одежды. На полу лежат разноцветные джемперы, платья и футболки.
Обычному человеку на решение этой головоломки требуется одна минута. При этом каждый третий признается, что не может найти правильный ответ. В первую очередь, это связано с явным контрастом цветов. Если смотреть на них слишком долго, то можно потерять концентрацию.
Вам уже удалось решить головоломку? Если вы застряли, возможно, вам будет полезно узнать, что метла не совсем того цвета, как вы ожидаете.
Правильный ответ на головоломку опубликован ниже:
Ранее Главред предлагал разгадать очень сложную головоломку. Авторы говорят, что только один из десяти человек может решить ее менее чем за 15 секунд - нужно найти лишнюю игральную кость на изображении.
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