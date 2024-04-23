Очень сложная головоломка: нужно найти лишнюю игральную кость за 15 секунд

Лишь небольшой процент людей может решить эту головоломку за секунды. Хотя она может показаться простой, на самом деле это не так.

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Эта головоломка не даст вам заскучать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Решение головоломок может помочь стимулировать работу мозга, а также улучшить когнитивные функции и навыки восприятия. Поскольку ответ редко бывает очевиден, придется мыслить нестандартно.

Новая головоломка довольно сложна. Авторы говорят, что только один из десяти человек может решить ее менее чем за 15 секунд.

Посмотрите на изображение и попробуйте найти лишнюю игральную кость.

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Вам понадобится хорошее внимание к деталям и полная концентрация, чтобы справиться с заданием в установленное время.

Сможете ли вы найти лишнюю игральную кость? / mirror.co.uk

Подсказка. Если вы посмотрите в нижнюю часть изображения, то вы увидите лишнюю игральную кость.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее мы предлагали разобраться с оптической иллюзией, на которой нужно отыскать ошибку на картинке, где изображены числа.

На первый взгляд может казаться, что с этим рядом чисел всё в порядке, но на самом деле это не так. Придется очень внимательно присматриваться к каждой мелочи, чтобы понять, что именно на картинке изображено неправильно.

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