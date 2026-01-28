Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

ВСУ снизили наступательные возможности россиян.

Генштаб отчитался об поражении объектов РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/exilenova_plus

Что сообщили в Генштабе:

В Донецкой области поражен пункт управления БПЛА противника

Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Воронежской области

В Луганской области под удар ВСУ попал склад боеприпасов РФ

Силы обороны Украины в ночь на 28 января нанесли поражение по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора России.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Удары по объектам РФ были нанесены в рамках мер по снижению наступательных возможностей оккупантов.

Что известно о последствиях ударов

На временно оккупированной территории Донецкой области поражено сосредоточение живой силы и пункт управления БПЛА противника в районе Великой Новоселки, а также сосредоточение живой силы противника в районах Шахвого и Григориевки.

Также подразделения Сил обороны Украины наносили удары по нефтебазе "Хо**льская" в Воронежской области РФ. В настоящее время подтверждено возгорание нефтепродуктов - там наблюдается густой дым. Результаты уточняются.

"Среди прочего поражен склад боеприпасов противника в районе Нижней Дуванки на ТОТ Луганской области; сосредоточение живой силы врага в районе н.п. Гуляйполе (ТОТ Запорожской области) и пункт управления батальона в районе Березового (ТОТ Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.

Генштаб добавил, что зафиксировано и попадание в сосредоточение живой силы противника в населенном пункте Колотиловка Белгородской области РФ. Потери оккупантов уточняются.

Кроме этого уточнены результаты недавнего поражения нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ - подтвержден пожар на площади около 6 200 м² и повреждение трех резервуаров.

Какова цель ударов Сил обороны по объектам в РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москвы.

Он отметил, что относительно способности Украины устроить такой блэкаут звучат разные мнения. Но если смотреть на последствия обстрелов Украиной российских объектов электроэнергетики, то становится понятно, что Силы обороны целятся именно по системам энергетики и распределения вокруг Москвы и Московской области.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в результате атаки ударными дронами на нефтебазу "Осколнефтеснаб" в Белгородской области РФ, один резервуар полностью уничтожен, еще шесть резервуаров типа РВС-1000 получили повреждения.

Ранее под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Объект задействован в обеспечении топливом подразделений оккупационных войск, а степень нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.

Недавно также ВМС ВСУ нанесли удар по заводу "Атлант Аэро" в российском Таганроге. На этом предприятии производили беспилотники "Молния", а также компоненты для БПЛА "Орион".

