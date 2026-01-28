Укр
Читать на украинском
4-летняя девочка потеряла маму и чуть не сгорела: последствия удара по Киевщине

Ангелина Подвысоцкая
28 января 2026, 11:24
41
Российские оккупанты ударили дроном по многоквартирному дому в Белогородке на Киевщине.
удар по Белогородке
РФ ударила по дому в Белогородке / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Киевская областная прокуратура

Российские оккупанты жестоко и безжалостно ударили беспилотником по жилому многоквартирному дому в Белогородке на Киевщине. В результате этого погибли люди, пострадали дети. По данным ГСЧС, пострадали четыре человека, двое погибли.

"В Белогородской общине Бучанского района в результате вражеской атаки БПЛА "Герань-2" возник пожар в квартире жилого 7-этажного дома. Пострадали 4 человека: женщина и двое детей (2016 и 2021 г. р.) получили острую реакцию на стресс, а также мужчина - отравился продуктами горения", - говорится в сообщении.

В Киевской областной прокуратуре уточнили, что погибли два человека - мужчина и женщина.

видео дня

"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начата фиксация последствий военного преступления, совершенного представителями государства-агрессора. Прокуроры совместно со следователями документируют разрушение гражданской инфраструктуры, факты гибели и травмирования мирного населения", - говорится в сообщении.

4-летняя девочка осталась без мамы

СМИ сообщают о том, что военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир лично спас девочку из горящего дома. Ей всего 4 года. Девочка была в квартире вместе с мамой и отчимом. После взрыва огонь моментально охватил квартиру. В живых осталась только девочка.

Марьян Кушнир после удара взял с собой только тактических рюкзак, с которыми ездил в самые горячие точки. Он взял девочку на руки и вынес из охваченной огнем квартиры.

Сейчас ребенок находится со своим родным отцом и старшим братом - сыном погибшей женщины.

РФ готовится к массированному обстрелу - предупреждение мониторов

По данным мониторинговых каналов, страна-агрессор РФ готовится к нанесению массированного ракетно-дронового удара по Украине. Атаку можно ждать ближе к выходным, или в начале следующей календарной недели.

Уточняется, что на выходных температура воздуха снова опустится до около -20 градусов. Цели вероятного обстрела РФ - энергетическая и газовая инфраструктура Украины. Украинцев предупредили о том, что атака может быть проведена в два этапа в разные дни.

Атака РФ на Украину 28 января - что известно

Как писал Главред, в ночь на 28 января российская оккупационная армия ударила по ряду городов Украины дронами и ракетами.

В Запорожье загорелся жилой дом, повреждены более 100 квартир. В Киевской области погибли мужчина и женщина в Белогородской общине. В Киеве ночью работали силы ПВО. По Кривому Рогу российская армия нанесла баллистический удар.

В ночь на 28 января Россия снова обстреляла Одессу. Оккупанты применили ударные беспилотники. Зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом. В Киевском районе Одессы беспилотник попал на территорию православного монастыря. Травмированы три человека.

Недавно появились подробности о последствиях ночной атаки на Киев и область. В Голосеевском районе Киева в результате попадания в торец жилой 17-этажки произошло незначительное разрушение кровли и стены технического этажа, повреждены окна верхних этажей. Также повреждены рядом припаркованные автомобили.

