Россияне пытаются прорвать границу: в ГПСУ назвали самые горячие направления

Россияне предпринимают попытки прорвать границу / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

Россияне пытаются продвигаться в Харьковской области

В частности, враг проявляет активность в районе Волчанских хуторов

Украинские подразделения отражают атаки оккупантов

Украинские подразделения зачищают населенные пункты Харьковской области и берут в плен российских оккупантов после неудачных попыток продвижения. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, наиболее горячо сейчас в направлении населенных пунктов Дегтярное, Нестерное, Круглое.

"Опять же, попытки продвижения — это небольшие пехотные группы. Технику противник не использует и несет большие потери. Хочу отметить, что наши подразделения не просто отражают атаки, но и зачищают эту местность. Так было, к примеру, вчера", — подчеркнул он.

Спикер ГПСУ добавил, что украинские военные берут в плен оккупантов, которые пытались зайти на территорию Украины.

Демченко также рассказал, что в Харьковской области враг проявляет активность в районе Волчанских хуторов, в полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ.

Волчанск / Инфографика: Главред

Попытки россиян прорвать границу

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорил, что существует угроза начала боев во всех областях Украины, граничащих со страной-агрессором Россией.

По его словам, в первую очередь это касается Черниговской области.

Он также добавил, что в Сумской области российские войска контролируют 230 кв км, но есть угроза, что они попытаются расширить эту зону.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск ВСУ заявляли, что заявления начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы ведении "уличных боев" и "зачистке" в Кутьковке на Харьковщине не соответствуют действительности. Село находится под полным контролем Сил обороны.

В 7 корпусе быстрого реагирования десантно-штурмовых войск сообщали, что войска армии страны-агрессора России усиливают давление на северную часть Мирнограда Донецкой области. В центре города продолжаются стрелковые бои с врагом.

Спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец говорил, что страна-агрессор Россия сосредоточила около 80 тыс. личного состава войск в Донецкой области для активизации наступления на Славянск и Краматорск.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

