Следуя лунному календарю стрижек на октябрь 2025, вы сможете выбрать удачное время для обновления прически, привлечь энергию денег, здоровья и красоты.

https://glavred.info/life/lunnyy-kalendar-strizhek-na-oktyabr-2025-10701134.html Ссылка скопирована

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Лучшие дни для стрижки в сентябре

Когда лучше не идти к парикмахеру

Астрологи уверены, что Луна влияет не только на наше настроение и энергетику, но и на волосы. Если правильно выбрать дату стрижки по лунному календарю, прическа получится удачной, волосы будут быстрее расти и выглядеть здоровее.

Более того, некоторые дни сентября обещают финансовое везение и новые возможности.

видео дня

Фазы Луны в октябре 2025 года

1-6, 22-31 октября — растущая Луна;

7 октября — полнолуние;

8–20 октября — нисходящая Луна;

21 октября — новолуние.

Благоприятные дни для стрижки в октябре

Фазы Луны могут влиять не только на рост и здоровье волос, но и на общее самочувствие и жизненную энергию. Правильно выбранный день для стрижки или окрашивания способен придать сил, улучшить настроение и даже поспособствовать переменам в жизни.

Фазы Луны и их влияние на волосы

Растущая Луна (1–6 октября)Идеальное время для обновления образа. Стрижка в этот период делает волосы крепче, ускоряет их рост. Окрашивание подарит насыщенные оттенки, которые долго сохранятся. Этот цикл особенно благоприятен для экспериментов и начала новых дел.

Полнолуние (7 октября) Нейтральное, а порой и неблагоприятное время для парикмахерских процедур. Волосы могут стать капризными, а цвет — нестойким. В этот день лучше уделить внимание уходу: питательным маскам, массажу кожи головы, домашним процедурам.

Убывающая Луна (8–20 октября) Подходит тем, кто хочет сохранить форму прически надолго. Волосы будут расти медленнее, но станут более сильными и здоровыми. Для окрашивания оптимальны темные и глубокие тона — они будут выглядеть выразительно и гармонично.

Новолуние (21 октября) Самый неблагоприятный день месяца для стрижек и окрашивания. Волосы особенно уязвимы, поэтому лучше ограничиться мягким уходом и восстановительными процедурами в домашних условиях.

Растущая Луна (22–31 октября) Вновь наступает удачное время для стрижки и окрашивания. Волосы будут расти быстрее, а новые оттенки окажутся яркими и стойкими. Отличный период для смелых экспериментов с образом.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025 года

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 октября.

Неблагоприятные дни: 7, 12, 21 октября.

Если вы планируете визит к парикмахеру, лучше всего выбирать даты на растущей Луне или убывающей, в зависимости от ваших целей: ускорить рост или сохранить форму надолго. А вот Полнолуние и Новолуние стоит посвятить заботе и восстановлению.

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред