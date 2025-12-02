Новая тактика россиян: в Черниговской области 'Шахед' пытался уничтожить мобильную группу ПВО

Все бойцы остались живы.

В Черниговской области мобильную огневую группу контратаковал шахед / Коллаж: Главред, фото: Флеш/Telegram, Генштаб ВСУ

Что известно:

Россия применила новую тактику

Военные остались живы

Шахеды вооружают ракетами Р-60

В понедельник, 2 декабря, во время массированного налета российских ударных дронов на Черниговскую область зафиксирована новая тактика врага. Один из шахедов, управляемый онлайн-оператором, совершил атаку на автомобиль мобильной огневой группы именно в момент ее работы по беспилотникам.

Об инциденте сообщил украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов, известный как Флеш. По его словам, все военнослужащие остались живы, однако случай демонстрирует появление дополнительной угрозы для подразделений, противодействующих дронам. Эксперт призвал мобильные группы учесть новую реальность и быть готовыми к подобным атакам.

Смотрите видео налета вражеского дрона на наших защитников:

Фото: скриншот Флеш/Telegram

Будет ли увеличиваться количество вражеских БПЛА с дистанционным управлением - мнение эксперта

Как пояснил в эфире КИЕВ24 авиационный эксперт Константин Криволап, такие аппараты фактически превращаются в управляемые ракеты - они оснащены камерами, "видят" цель и корректируются в реальном времени. В отличие от обычных шахедов, движущихся по заданным координатам, эти дроны используют сетевое или спутниковое наведение, иногда комбинированное. Из-за этого они значительно дороже и сложнее для противодействия, ведь средства радиоэлектронной борьбы не могут перекрыть все пространство, и подавить их становится непростой задачей.

Российские беспилотники - новости по теме

Напомним, 1 декабря на российском ударном дроне "Шахед" впервые обнаружили ракету класса "воздух-воздух" Р-60, предназначенную для поражения вертолетов и самолетов. Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis сбили дрон с этой ракетой.

Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил, что ВСУ уже сбили "Шахед" с прикрепленной Р-60. По его словам, эта комбинация создана специально для поражения украинских вертолетов и легких самолетов, которые перехватывают российские дальнобойные дроны.

Также российские войска захватили все основные типы украинских БПЛА, после того как подразделение "Рубикон" развернуло сеть РЛС и начало сбивать разведывательные дроны ВСУ. По словам эксперта Бескрестнова, российские "ТГ-эксперты" не владеют реальной информацией, потому что профвоенные РФ ничем с ними не делятся.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

