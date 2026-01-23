Укр
Полесье запускает кадровые изменения: почему клуб отправил ключевого игрока в аренду

Руслан Иваненко
23 января 2026, 00:53
Футболист готовится играть за команду, которая занимает пятое место в чемпионате.
Полесье, Ротань
Даниил Безкоровайный покидает "Полесье" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/fcpolissya, instagram.com/fcpolissya

Кратко:

  • Даниил Безкоровайный покидает "Полесье" и переходит в "Сумгаит"
  • Украинец подписал полугодовой контракт с азербайджанским клубом
  • В нынешнем сезоне провел 9 матчей и забил 1 гол

Защитник житомирского "Полесья" Даниил Безкоровайный покинул чемпионат Украины и продолжит карьеру в составе азербайджанского "Сумгаита". Об этом сообщили ТаТоТаке.

Решение клуба и позиция тренера

26-летний футболист не входит в планы главного тренера Руслана Ротаня, поэтому руководство "волков" приняло решение отправить украинца в аренду на полгода.

В услугах Даниила был также заинтересован казахстанский "Ордабасы", однако выбор защитника остановился на команде из Азербайджана.

Новая команда

По информации источника, 22 января Безкоровайный прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к команде, которая занимает пятое место в чемпионате.

В нынешнем сезоне Безкоровайный провел девять матчей на клубном уровне, в которых забил один гол. Контракт защитника истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.

ФК Полесье
ФК Полесье / Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, ФК "Полесье" сообщил о решении перевести Алексея Гуцуляка и Сергея Чоботенко в состав команды U-19. Клуб заявил, что футболисты отказались подписывать новые контракты, хотя их действующие соглашения действуют до июня 2026 года.

Впоследствии полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк прокомментировал решение клуба перевести его в команду U-19.

Напомним, что Руслан Малиновский снова вышел в стартовом составе " Дженоа" и во второй раз подряд отличился результативной передачей. После ассиста в матче против "Милана", который завершился ничьей 1:1, украинец стал одним из героев поединка, принесшего "грифонам" первую победу за шесть туров.

ФК "Полесье" — клуб с многолетней историей

ФК "Полесье" — украинский футбольный клуб из Житомира, основанный в 1959 году. Команда прекратила выступления в 2005 году, но возобновила их в 2016-м как МФК "Житомир", а с 2017-го вернула историческое название. С сезона 2023/24 играет в Украинской Премьер-лиге, занимая высокие места.

Клуб начинал как "Авангард", затем имел названия "Полесье", "Автомобилист", "Спартак", "Химик". Наивысшие успехи в СССР: чемпион УССР 1967 года, обладатель Кубка УССР 1972 и 1990 годов. После восстановления быстро поднялся: второе место во Второй лиге 2019/20, Первая лига — 2022/23, пятое в УПЛ 2023/24.

Достижения

  • Чемпионат УССР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).
  • Кубок УССР: победитель (1972, 1990), финалист (1974).
  • УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).
  • Еврокубки: участие в Лиге конференций УЕФА, вылет в плей-офф раунде 2025/26 от "Фиорентины".
