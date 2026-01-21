Костюк удивил решением: Динамо определило главного форварда на весну

"Динамо" готовится к весенней части УПЛ, определяя ключевых игроков атакующей линии

https://glavred.info/sport/kostyuk-udivil-resheniem-dinamo-opredelilo-glavnogo-forvarda-na-vesnu-10734296.html Ссылка скопирована

Костюк делает ставку на молодежь / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/​fcdynamoua

Кратко:

Костюк определил основного форварда "Динамо"

Ставка сделана на молодого Матвея Пономаренко

Бленуце не входит в планы клуба

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк определился с основной иерархией нападающих на вторую часть сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По его информации, наставник "бело-синих" решил сделать ставку на молодых футболистов. Ключевой фигурой в атаке команды Костюк видит Матвея Пономаренко. Тренер хорошо знаком с возможностями форварда еще со времен совместной работы в юношеской команде "Динамо", что стало одним из определяющих факторов такого решения.

видео дня

Иерархия нападающих "Динамо"

Вторым нападающим во внутренней иерархии команды на данный момент считается Владислав Герич. Зато панамский форвард Эдуардо Герреро, по данным источника, пользуется меньшим доверием тренерского штаба. Также сообщается, что скандальный румынский нападающий Владислав Бленуце вообще не входит в планы "Динамо" на вторую половину сезона.

Позиции киевлян в чемпионате

Напомним, перед зимним перерывом киевский клуб завершил первую часть чемпионата на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от сенсационного лидера – ЛНЗ – на несколько очков.

Зимние сборы и контрольные матчи

Сейчас "Динамо" проводит подготовительные сборы в Турции, где команда уже успела сыграть контрольный матч. Накануне киевляне расписали нулевую ничью с польской "Короной" – 0:0.

Динамо Киев / Инфографика: Главред

Ставка Костюка, которая может изменить "Динамо"

Как писал Главред, новый главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк демонстрирует четкое видение развития команды, делая акцент на молодых исполнителях, что может существенно повлиять на игровое лицо чемпиона Украины уже в весенней части сезона УПЛ. Такой подход выглядит логичным, учитывая бэкграунд специалиста, который заработал репутацию специалиста по работе с воспитанниками клубной академии.

Эксперты отмечают, что после полноценного назначения Костюка вопрос интеграции юных и молодежных футболистов в первую команду стал одним из ключевых направлений работы тренерского штаба. Подобная стратегия не стала неожиданностью, ведь наставник хорошо знаком с потенциалом резерва и уже неоднократно доказывал эффективность доверия к молодежи.

Сам Костюк подчеркивает, что рассматривает молодых игроков как важный ресурс для развития команды, делая акцент не на возрасте, а на готовности бороться за результат:

"Молодежь подключается, и каждый из них – это потенциальный игрок, который в будущем должен стать полноценным футболистом основного состава. Мы на них рассчитываем. Я буду делать ставку на игроков, которые готовы побеждать несмотря на возраст", – отметил тренер.

Футбол - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, ФК "Полесье" сообщил о решении перевести Алексея Гуцуляка и Сергея Чоботенко в состав команды U-19. Клуб заявил, что футболисты отказались подписывать новые контракты, хотя их действующие соглашения действуют до июня 2026 года.

Кроме того, президент бухарестского клуба Андрей Николеску подтвердил, что киевское "Динамо" готово отпустить Владислава Бленуце в аренду, однако настаивает на обязательном дальнейшем выкупе футболиста.

Напомним, что аналитик и тренер по стандартным положениям киевского "Динамо" Мацей Кендзерек заявил, что сразу несколько воспитанников клубной академии могут в ближайшее время покинуть команду. Речь идет о вингере Богдане Редушко, нападающем Матвее Пономаренко и защитнике Владиславе Захарченко.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред