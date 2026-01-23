Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как спасти цветок, который полностью пересох: частые ошибки и решения

Анна Ярославская
23 января 2026, 13:01
9
При долгой засухе растение переходит в режим выживания и может даже погибнуть.
Полив растений
Как спасти обезвоженные ратсения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как понять, что растению не хватает воды
  • В каком случае полив не поможет спасти цветок
  • Какие растения больше всего страдают от обезвоживания

Многие иногда забывают поливать комнатные растения. Некоторые сорта могут восстановиться после небольшого недостатка влаги, но длительные засушливые периоды спровоцируют негативные последствия. Рост цветка замедлится, а листья начнут опадать. Однако, поникшее растение не всегда означает, что его уже не спасти — при правильном уходе даже у самых чахлых комнатных растений есть шанс восстановиться.

Главред разобрался, как распознать тревожные признаки и как помочь ослабленным комнатным растениям вернуться к жизни.

видео дня

Если вам интересно, чем подкормить комнатные цветы для пышного цветения, читайте материал: Даже чахлые цветы оживут за сутки: домашняя подкормка без химии из трех ингредиентов.

Можно ли спасти комнатное растение после "засухи"

Если вы забываете поливать комнатные растения в течение нескольких дней или недель подряд, то они, скорее всего, страдают от недостаточного полива — это не столько количество воды, сколько частота полива. Длительный недостаток влаги негативно влияет на всю систему растения - от корней до листьев, пишет Martha Stewart.

Недостаточный полив может повредить корни и даже привести к их гибели. Кроме того, нарушается впитывание воды - влага не поступает к листьям. Если корни не работают, то даже при правильном поливе растение никогда не восстановится.

Когда растения слишком долго остаются без воды, они переходят в режим выживания. Рост замедляется, листья могут опадать, и энергия перенаправляется на поддержание жизнедеятельности. Повторный недостаток воды также может привести к появлению вредителей и болезней.

Особенно сильно от редкого полива страдают растения с тонкими листьями, а также те, которые любят влагу или адаптированы к повышенной влажности. Обычно им необходима постоянно влажная почва для поддержания здоровья.

После полного пересыхания редко восстанавливаются папоротники, калатеи, маранты и фиалки.

Признаки недостаточного полива

Самый очевидный признак недостатка влаги — это увядание. Вы заметите, что сами листья становятся сухими и ломкими, рост растения замедляется, и оно может сбросить некоторые листья.

Некоторые растения даже меняют цвет при обезвоживании. Например, папоротники становятся полупрозрачно-зелеными, когда сильно пересыхают.

Как оживить растения

Если обильно полить растение, страдающее от обезвоживания, то можно принести больше вреда, чем пользы. Обильное затопление может привести к тому, что растение не сможет усвоить всю влагу, что, в свою очередь, спровоцирует гниение корней, грибковые инфекции и, в конечном итоге, гибель растения.

Вместо этого нужно действовать более осторожно. Когда вы поймете, что прошло много времени с тех пор, как вы поливали свои растения, возобновляйте полив постепенно. Поливайте их столько же, сколько вы поливали раньше, а затем поставьте себе напоминание сделать это снова через неделю или 10 дней.

Если почва отслоилась от стенок горшка или не впитывает воду, может помочь полив снизу. Дайте почве время, чтобы она впитала воду снизу до полного насыщения, после чего горшок следует снова наполнить водой.

Если вода продолжает скапливаться на совершенно сухой почве, замените почвенную смесь. Дело в том, что грунт, который полностью может очень плохо впитывать воду.

Как правильно их поливать комнатные растения

Для многих комнатных растений постоянство важнее строгого графика, поэтому регулярно проверяйте почву и корректируйте полив в зависимости от скорости высыхания.

Если у вас растение с переросшими корнями или ему нужен горшок побольше, то проверять его следует чаще.

Как только вы поймете, сколько времени требуется вашим растениям, чтобы начать засыхать и нуждаться в дополнительном поливе, установите себе напоминание в календаре каждые 10 дней.

Как писал Главред, некоторые комнатные растения очень привередливы к условиям выращивания. Многие из них имеют специфические требования к почве, солнечному свету, температуре и количеству воды. Некоторые растения очень требовательны к типу получаемой воды. Читайте - Какие комнатные растения не любят водопроводную воду?

Также мы писали о том, что даже такой выносливый суккулент как алоэ вера — может оказаться на грани гибели из-за неправильного ухода. Как вернуть к жизни алоэ, читайте в материале: Что делать, если алоэ начал гнить: простые шаги для спасения погибающего растения.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

комнатные растения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Песков выступил с циничным условием по Донбассу перед переговорами в Абу-Даби

Песков выступил с циничным условием по Донбассу перед переговорами в Абу-Даби

13:40Война
Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались: что известно

Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались: что известно

13:24Политика
Мирные переговоры в Абу-Даби: в Axios назвали основную тему встречи Украины, РФ и США

Мирные переговоры в Абу-Даби: в Axios назвали основную тему встречи Украины, РФ и США

11:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

Последние новости

14:35

"Гоу хом, леди": Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах

14:29

Пять слоев — не выход: как на самом деле нужно одеваться зимой

13:58

Служил пулеметчиком: звезда фильма "Ты—космос" получил особое званиеВидео

13:40

Песков выступил с циничным условием по Донбассу перед переговорами в Абу-Даби

13:37

Почему 24 января нельзя стричь волосы и ногти: какой церковный праздник

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаПутин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова
13:33

За годы войны Порошенко по уровню недоверия догнал Бойко и Арестовича - эксперт назвал причины

13:24

Переговоры между Украиной, США и РФ в Абу-Даби уже начались: что известно

13:09

Элиты РФ должны принять решение: Максакова оценила шансы на отстранение Путина

13:08

Брызги сока больше не проблема: блогерша показала, как быстро почистить гранатВидео

Реклама
13:01

Как спасти цветок, который полностью пересох: частые ошибки и решения

12:34

На Ровно надвигается значительное потепление: когда температура поднимется до +4

12:28

Гололед и мелкий снег: какая погода будет сегодня в Харькове

12:15

"Лицо, на которое не могла смотреть": Кухар раскрыла последствия неудачной процедуры

11:54

Мирные переговоры в Абу-Даби: в Axios назвали основную тему встречи Украины, РФ и США

11:54

Могут притягивать бедность: 5 вещей, которые обязательно стоит выбросить из дома

11:53

Казацкое название стер СССР: какой город назывался в честь организатора Голодомора

11:51

Как избавиться от жирных пятен на одежде: дедовский метод, который работает

11:38

Как на "Титанике": Могилевская показала мужа в нежных объятиях

11:14

Евровидение-2026: названы имена ведущих Национального отбора

11:10

Сделать запасы еды и воды или уехать: Кличко обратился к киевлянам с заявлением

Реклама
10:37

В Украине "взялись" за любительницу оккупантов Успенскую - детали

10:37

Света будет еще меньше: какая ситуация с электричеством в Одесской области 23 января

10:36

"Жду от Трампа дату и место": Зеленский готов подписать важный договор

10:33

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

10:32

Грех ли отказываться от предложения стать крестными: ответ священникаВидео

10:32

"Это не обычная проблема": известная ведущая сказала, как ей удалось сбросить 39 кг

10:11

У Путина есть хитрый план: как РФ может воспользоваться "Советом мира" Трампа

09:56

Трамп одобрил: Путин предлагает внести $1 млрд в Совет мира за счет замороженных активов

09:41

Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

09:06

Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

08:52

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

08:29

Враг прорывается в Донецкой области, но ВСУ дают отпор: ISW сообщил об успехе

08:15

Русские мечты об апокалипсисе могли бы быть гораздо изощрённеемнение

08:14

От взрывов "тряслись стены": в Пензе: дроны атаковали нефтебазу и ТЭЦ

07:14

"Российский сценарий": Кремль раскрыл детали новых переговоров по Украине

06:10

Война за Гренландию отменяется: как развернуть Трампа лицом к Украинемнение

06:02

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

05:45

"Ему 60, это чувствуется": жена Павлика откровенно заговорила о браке с артистом

05:17

Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов

04:41

Сладкий феномен 80-х: почему "барбариски" сметали с полок и как их использовали

Реклама
04:30

Успех уже на горизонте: три знака зодиака станут главными счастливчиками недели

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 секунду

03:39

Можно ли кошкам давать молоко – ветеринар удивила вердиктомВидео

02:53

Как не мерзнуть даже в сильные морозы: проверенные советы от канадцев

01:51

"Он приехал и сказал только одно": Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

00:53

Полесье запускает кадровые изменения: почему клуб отправил ключевого игрока в аренду

22 января, четверг
23:57

Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз: эксперты ответили

22:58

Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

22:50

Свет только на несколько часов: новые графики для Днепра и области на 23 январяФото

22:36

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять