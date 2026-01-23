Как спасти цветок, который полностью пересох: частые ошибки и решения

При долгой засухе растение переходит в режим выживания и может даже погибнуть.

https://glavred.info/sad-ogorod/kak-spasti-cvetok-kotoryy-polnostyu-peresoh-chastye-oshibki-i-resheniya-10734803.html Ссылка скопирована

Как спасти обезвоженные ратсения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как понять, что растению не хватает воды

В каком случае полив не поможет спасти цветок

Какие растения больше всего страдают от обезвоживания

Многие иногда забывают поливать комнатные растения. Некоторые сорта могут восстановиться после небольшого недостатка влаги, но длительные засушливые периоды спровоцируют негативные последствия. Рост цветка замедлится, а листья начнут опадать. Однако, поникшее растение не всегда означает, что его уже не спасти — при правильном уходе даже у самых чахлых комнатных растений есть шанс восстановиться.

Главред разобрался, как распознать тревожные признаки и как помочь ослабленным комнатным растениям вернуться к жизни.

видео дня

Если вам интересно, чем подкормить комнатные цветы для пышного цветения, читайте материал: Даже чахлые цветы оживут за сутки: домашняя подкормка без химии из трех ингредиентов.

Можно ли спасти комнатное растение после "засухи"

Если вы забываете поливать комнатные растения в течение нескольких дней или недель подряд, то они, скорее всего, страдают от недостаточного полива — это не столько количество воды, сколько частота полива. Длительный недостаток влаги негативно влияет на всю систему растения - от корней до листьев, пишет Martha Stewart.

Недостаточный полив может повредить корни и даже привести к их гибели. Кроме того, нарушается впитывание воды - влага не поступает к листьям. Если корни не работают, то даже при правильном поливе растение никогда не восстановится.

Когда растения слишком долго остаются без воды, они переходят в режим выживания. Рост замедляется, листья могут опадать, и энергия перенаправляется на поддержание жизнедеятельности. Повторный недостаток воды также может привести к появлению вредителей и болезней.

Особенно сильно от редкого полива страдают растения с тонкими листьями, а также те, которые любят влагу или адаптированы к повышенной влажности. Обычно им необходима постоянно влажная почва для поддержания здоровья.

После полного пересыхания редко восстанавливаются папоротники, калатеи, маранты и фиалки.

Признаки недостаточного полива

Самый очевидный признак недостатка влаги — это увядание. Вы заметите, что сами листья становятся сухими и ломкими, рост растения замедляется, и оно может сбросить некоторые листья.

Некоторые растения даже меняют цвет при обезвоживании. Например, папоротники становятся полупрозрачно-зелеными, когда сильно пересыхают.

Как оживить растения

Если обильно полить растение, страдающее от обезвоживания, то можно принести больше вреда, чем пользы. Обильное затопление может привести к тому, что растение не сможет усвоить всю влагу, что, в свою очередь, спровоцирует гниение корней, грибковые инфекции и, в конечном итоге, гибель растения.

Вместо этого нужно действовать более осторожно. Когда вы поймете, что прошло много времени с тех пор, как вы поливали свои растения, возобновляйте полив постепенно. Поливайте их столько же, сколько вы поливали раньше, а затем поставьте себе напоминание сделать это снова через неделю или 10 дней.

Если почва отслоилась от стенок горшка или не впитывает воду, может помочь полив снизу. Дайте почве время, чтобы она впитала воду снизу до полного насыщения, после чего горшок следует снова наполнить водой.

Если вода продолжает скапливаться на совершенно сухой почве, замените почвенную смесь. Дело в том, что грунт, который полностью может очень плохо впитывать воду.

Как правильно их поливать комнатные растения

Для многих комнатных растений постоянство важнее строгого графика, поэтому регулярно проверяйте почву и корректируйте полив в зависимости от скорости высыхания.

Если у вас растение с переросшими корнями или ему нужен горшок побольше, то проверять его следует чаще.

Как только вы поймете, сколько времени требуется вашим растениям, чтобы начать засыхать и нуждаться в дополнительном поливе, установите себе напоминание в календаре каждые 10 дней.

Как писал Главред, некоторые комнатные растения очень привередливы к условиям выращивания. Многие из них имеют специфические требования к почве, солнечному свету, температуре и количеству воды. Некоторые растения очень требовательны к типу получаемой воды. Читайте - Какие комнатные растения не любят водопроводную воду?

Также мы писали о том, что даже такой выносливый суккулент как алоэ вера — может оказаться на грани гибели из-за неправильного ухода. Как вернуть к жизни алоэ, читайте в материале: Что делать, если алоэ начал гнить: простые шаги для спасения погибающего растения.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред