Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

Дарья Пшеничник
22 января 2026, 22:58
43
Иногда кот выбирает место, чтобы привлечь внимание хозяина.
Кошки
Почему кот сидит на предметах, которыми пользуется хозяин / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новостей:

видео дня
  • Кошки часто садятся на ноутбуки и книги из-за запаха хозяина
  • Животные могут обозначать эти предметы как свою территорию
  • Сидение на вещах — способ привлечь внимание и найти теплое место

В сети можно найти большое количество видео, где кошки упорно превращают ноутбуки, книги и блокноты своих владельцев в личные лежанки. Пользователи шутят, что "кошки - лучшие менеджеры по отвлечению", но ветеринары объясняют: за этим поведением стоят вполне логичные причины.

Специалисты выделяют четыре основных мотива, которые толкают пушистых любимцев занимать самые важные для хозяина предметы, пишет Catster.

Почему кошки так поступают

Стремление к запаху владельца

Кошки обладают чрезвычайно чувствительным обонянием, поэтому вещи, которыми человек активно пользуется, сохраняют самый сильный запах. Для животного это - сигнал безопасности и комфорта.

Потребность обозначить территорию

На лапах и мордочке кошек есть железы, выделяющие феромоны. Садясь на ноутбук или книгу, животное оставляет "метку", демонстрируя, что этот объект — часть его пространства.

Борьба за внимание

Если кот видит, что вы сосредоточены на экране или страницах, он может намеренно перекрывать обзор, чтобы вернуть ваше внимание к себе. Это один из самых простых способов напомнить о своем присутствии.

Поиск тепла

Ноутбуки, планшеты и даже книги, которые вы держите в руках, нагреваются. Для кота это — идеальная "грелка", особенно в холодное время года.

Эксперты советуют не ругать животное за такое поведение: в большинстве случаев это проявление привязанности и желания быть ближе к хозяину.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Catster

Catster — это онлайн-ресурс для владельцев кошек и всех, кто увлекается кошачьим миром. Он содержит профессиональные материалы по уходу, поведению, здоровью, питанию, породам, а также lifestyle-контент и подборки продуктов для кошек Catster+1Veterinary Care at Your Fingertips.

Контент создается опытными ветеринарами, техниками и специалистами по поведению животных. Каждый материал тщательно проверяется, чтобы быть максимально точным и полезным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошки домашние питомцы домашние животные коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:35Мир
Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:23Украина
16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

20:46Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономило большинство семей

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономило большинство семей

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

Последние новости

00:53

Полесье запускает кадровые изменения: почему клуб отправил ключевого игрока в аренду

22 января, четверг
23:57

Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз: эксперты ответили

22:58

Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

22:50

Свет только на несколько часов: новые графики для Днепра и области на 23 январяФото

22:36

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:35

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:27

РФ, вероятно, впервые нанесла удар по Украине своими "ракет-зомби": чем они особенные

21:23

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:01

Отключение света в Запорожье и области 23 января - когда не будет электроэнергии

Реклама
20:46

16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

20:40

Настоящие "термосы": какие старые дома дольше всего сохраняют тепло без отопления

20:22

Будет новый обстрел: мониторы предупреждают об опасности

19:59

Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой

19:41

Путин пойдет на компромисс, переговоры Украины с РФ начнутся завтра - о чем будут говорить

19:35

Туристка зашла внутрь пирамиды в Египте и пожалела – что с ней случилосьВидео

19:31

"Привилегий" больше не будет: еще одна страна готовит изменения для украинских беженцев

19:23

Заходят с разных сторон: Кривой Рог под ударом дронов, прогремели громкие взрывы

19:23

РФ начала бить по Украине экспериментальной ракетой "Искандер-М1": в чем опасность

19:10

Начался чемпионат мира по красивым обещаниям и речаммнение

18:47

Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

Реклама
18:33

Морозы готовятся отступить: какая будет погода в Днепре в эти выходные

18:33

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом ДрайверомВидео

18:27

Как образуются снежинки и почему одинаковых не бывает: ответ вас удивит

18:13

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

17:57

Когда отменят графики отключений света в Украине - появился тревожный прогноз

17:37

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

17:31

Голливудский актер впервые рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер

17:29

Спецоперация в ледяной воде: как спасатели ГСЧС чинили трубу ТЭЦ после обстрелаВидео

17:26

Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

17:05

Украину оставили без "Оскара": какой российский фильм заменил "2000 метров до Андреевки"Видео

17:05

Половину зарплаты на жилье: как в Полтаве изменились цены на аренду квартир

16:58

Франция захватила российский танкер в Средиземном море: детали успешной операции

16:45

Зеленский жестко "набросился" на Европу с обвинениями в Давосе - что сказалВидео

16:33

Были вместе 16 лет: одна из самых прочных пар Голливуда на грани разрыва

16:29

Остался один вопрос: Уиткофф сообщил о прорыве в переговорах о конце войны

16:27

Тактика РФ на одном из направлений фронта меняется: какие города в зоне риска

16:05

"Воробушки мамины": Джамала показала умилительные поцелуи с сыновьями

15:50

Собака разбудила хозяйку шумом в ванной: женщина была шокирована увиденным

15:30

"Близок по духу": Наргиз высказалась о Бандере, лицо которого вытатуировала на ноге

15:22

Зарплаты воспитателей детсадов растут: какую сумму ожидать в 2026 году

Реклама
15:20

Зеленский провел переговоры с Трампом в Давосе - первые результаты встречи

15:14

Смягчение морозов и снег: когда в Тернопольской области изменится погода

14:55

Отключений света в Киеве станет меньше: эксперт назвал условие и сроки

14:26

Не стоит игнорировать предупреждения: что означает лампочка "снежинка" в авто

14:26

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

14:21

Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире

14:15

Силы обороны массированно атаковали ряд "жирных" целей РФ: есть прилеты и пожары

13:56

Украинцы покупают десятками: в супермаркетах выросли цены на базовый продукт

13:41

Все в огне, горят квартиры: РФ ударила по дому в ДнепреФото

13:36

США на следующей неделе примут оборонный бюджет: сколько денег заложили для Украины

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять