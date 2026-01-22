Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

Главное из новостей:
- Кошки часто садятся на ноутбуки и книги из-за запаха хозяина
- Животные могут обозначать эти предметы как свою территорию
- Сидение на вещах — способ привлечь внимание и найти теплое место
В сети можно найти большое количество видео, где кошки упорно превращают ноутбуки, книги и блокноты своих владельцев в личные лежанки. Пользователи шутят, что "кошки - лучшие менеджеры по отвлечению", но ветеринары объясняют: за этим поведением стоят вполне логичные причины.
Специалисты выделяют четыре основных мотива, которые толкают пушистых любимцев занимать самые важные для хозяина предметы, пишет Catster.
Почему кошки так поступают
Стремление к запаху владельца
Кошки обладают чрезвычайно чувствительным обонянием, поэтому вещи, которыми человек активно пользуется, сохраняют самый сильный запах. Для животного это - сигнал безопасности и комфорта.
Потребность обозначить территорию
На лапах и мордочке кошек есть железы, выделяющие феромоны. Садясь на ноутбук или книгу, животное оставляет "метку", демонстрируя, что этот объект — часть его пространства.
Борьба за внимание
Если кот видит, что вы сосредоточены на экране или страницах, он может намеренно перекрывать обзор, чтобы вернуть ваше внимание к себе. Это один из самых простых способов напомнить о своем присутствии.
Поиск тепла
Ноутбуки, планшеты и даже книги, которые вы держите в руках, нагреваются. Для кота это — идеальная "грелка", особенно в холодное время года.
Эксперты советуют не ругать животное за такое поведение: в большинстве случаев это проявление привязанности и желания быть ближе к хозяину.
